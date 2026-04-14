Yargıdan umut veren adım: Suça sürüklenen çocuğa yeni şans
Yargıdan umut veren adım: Suça sürüklenen çocuğa yeni şans

Yargıdan umut veren adım: Suça sürüklenen çocuğa yeni şans
14.04.2026 14:58
Kayseri’de bir mahkeme, ilk kez suça karışan bir çocuk için tutuklama yerine spor ve rehabilitasyon projelerine katılım kararı vererek, çocukların topluma kazandırılmasına yönelik dikkat çeken bir adım attı.

Türkiye’de suça sürüklenen çocuklarla ilgili yapılacak olan çalışmalar gündemde yerini korurken, Kayseri 4’üncü Sulh Ceza Hakimliğinin vermiş olduğu karar, meseleye başka bir çözüm boyutu getirdi.

TUTUKLANMA TEDBİRİ YERİNE... 

Verilen kararda, ilk defa suça karışan bir çocukla ilgili olarak tutuklanma tedbiri yerine, Kayseri Valiliği himayelerinde yürütülen ERVA Spor Okulları projesine çocuğun kaydedilmesi ve spor okullarına devam etmesi kararı verildi. Aynı zamanda, yine valilik himayesinde ve Kocasinan Kaymakamlığı koordinasyonunda sürdürülen Sensiz Olmaz Projesi kapsamındaki çalışmalara katılması da kararda yer aldı.

PROJE DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞIYOR 

Gençleri spora yönlendirmek amacıyla hayata geçirilen ERVA Spor Okulları Projesi, her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Kayseri genelinde 66 mahallede faaliyet gösteren spor okulları, yaklaşık 16 bin lisanslı sporcuya ulaşarak hem sportif başarıyı artırmayı hem de gençlerin fiziksel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Yargıdan umut veren adım: Suça sürüklenen çocuğa yeni şans
Kayseri’de, Vali Gökmen Çiçek’e uyuşturucu kullanan bir gencin annesinin, ‘Sen evladı ölsün diye dua eden bir anne gördün mü’ diyerek yakasına yapışması üzerine kentte başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) Spor Okulları Projesi kapsamında kentte binlerce lisanslı sporcu yetişti

ÇOCUKLAR TOPLUMA KAZANDIRILIYOR 

Öte yandan “Sensiz Olmaz” Projesi ise çocukların suça sürüklenmesini önlemek, risk altındaki bireyleri korumak ve suça karışmış çocukların yeniden topluma kazandırılmasını sağlamak amacıyla yürütülüyor. Proje kapsamında sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerle çocukların toplumsal hayata daha güçlü bir şekilde katılması amaçlanıyor.

ÖRNEK TEŞKİL EDEBİLİR 

Verilen bu karar, ceza yerine rehabilitasyon ve topluma kazandırma odaklı yaklaşımıyla dikkat çekerken, benzer durumlar için örnek teşkil edebilecek nitelikte değerlendiriliyor.

Son Dakika Güncel Yargıdan umut veren adım: Suça sürüklenen çocuğa yeni şans - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Yargıdan umut veren adım: Suça sürüklenen çocuğa yeni şans - Son Dakika
