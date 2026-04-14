Yargıdan umut veren adım: Suça sürüklenen çocuğa yeni şans

Türkiye’de suça sürüklenen çocuklarla ilgili yapılacak olan çalışmalar gündemde yerini korurken, Kayseri 4’üncü Sulh Ceza Hakimliğinin vermiş olduğu karar, meseleye başka bir çözüm boyutu getirdi.

TUTUKLANMA TEDBİRİ YERİNE...

Verilen kararda, ilk defa suça karışan bir çocukla ilgili olarak tutuklanma tedbiri yerine, Kayseri Valiliği himayelerinde yürütülen ERVA Spor Okulları projesine çocuğun kaydedilmesi ve spor okullarına devam etmesi kararı verildi. Aynı zamanda, yine valilik himayesinde ve Kocasinan Kaymakamlığı koordinasyonunda sürdürülen Sensiz Olmaz Projesi kapsamındaki çalışmalara katılması da kararda yer aldı.

PROJE DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞIYOR

Gençleri spora yönlendirmek amacıyla hayata geçirilen ERVA Spor Okulları Projesi, her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Kayseri genelinde 66 mahallede faaliyet gösteren spor okulları, yaklaşık 16 bin lisanslı sporcuya ulaşarak hem sportif başarıyı artırmayı hem de gençlerin fiziksel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Kayseri’de, Vali Gökmen Çiçek’e uyuşturucu kullanan bir gencin annesinin, ‘Sen evladı ölsün diye dua eden bir anne gördün mü’ diyerek yakasına yapışması üzerine kentte başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) Spor Okulları Projesi kapsamında kentte binlerce lisanslı sporcu yetişti

ÇOCUKLAR TOPLUMA KAZANDIRILIYOR

Öte yandan “Sensiz Olmaz” Projesi ise çocukların suça sürüklenmesini önlemek, risk altındaki bireyleri korumak ve suça karışmış çocukların yeniden topluma kazandırılmasını sağlamak amacıyla yürütülüyor. Proje kapsamında sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerle çocukların toplumsal hayata daha güçlü bir şekilde katılması amaçlanıyor.

ÖRNEK TEŞKİL EDEBİLİR

Verilen bu karar, ceza yerine rehabilitasyon ve topluma kazandırma odaklı yaklaşımıyla dikkat çekerken, benzer durumlar için örnek teşkil edebilecek nitelikte değerlendiriliyor.