Yargıtay\'a 8 Yeni Üye Seçildi

13.03.2026 13:00
Adalet Bakanı Gürlek, Yargıtay üyeliğine seçilen 8 ismi HSK Genel Kurulu'nda açıkladı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda Yargıtay üyeliğine seçilen 8 ismi duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu toplantımız sonucunda Yargıtay üyeliklerine; Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Yargıtay Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes, Yargıtay Tetkik Hakimi İbrahim Acarlı, eski Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, İstanbul Anadolu Adliyesi Komisyon Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun, Büyükçekmece Hakimi Çimen Atacan Tuna, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı seçilmişlerdir. Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Seçimlerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

