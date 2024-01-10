 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basın organlarının demokratik toplumun vazgeçilmez unsuru olduğunu vurgulayarak, gazetecilerin haber yapma ve toplumu bilinçlendirme sorumluluklarının önemine dikkat çekti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
10.01.2024 - 10:31,
Abone Ol

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Akarca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kişi hak ve özgürlüklerini temel alan bir anlayışla görevini yerine getiren basın organlarının, demokratik toplumun vazgeçilmez unsuru olduğunu vurguladı.

Gazetecilerin aynı zamanda kamu hizmeti sunduğuna işaret eden Akarca, şunları kaydetti:

"Gazetecilerin, medya etik kurallarını göz önünde bulundurarak haber yapma ve objektif değerlendirmelerle toplumu bilinçlendirme sorumlulukları vardır. Bilginin yayılma hızının yetişilemeyecek şekilde arttığı günümüzde, doğru ve dürüst habercilik anlayışı her zamankinden daha kıymetli hale gelmiştir. Bu düşüncelerle, kamuoyunu aydınlatmak için mesai gözetmeksizin, her koşulda ve sorumluluk duygusu içinde çalışan değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gazeteciler Günü, Mehmet Akarca, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika


10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:10
Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59
Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55
Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39
Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18
Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02
1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42
Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi

Son Dakika
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:10 Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59 Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55 Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39 Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18 Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42 Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
08:30 AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz
03:27 Ahmet Ercan: Van ve Hakkari'de 7.3 büyüklüğünde deprem olabilir, yanardağlarda patlama yaşanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 11:09:03. #1.13#
SON DAKİKA: Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement