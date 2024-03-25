Yargıtay'da başkanlık seçiminin ilk oylaması yarın yapılacak. Başkanlık için, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, AYM'nin Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını uygulamayan 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal, Yargıtay 1. Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak yarışacak.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından Yargıtay Başkanlığı için seçim yapılacak. Oylama, saat 08.00'de başlayacak.
Başkanlık için; Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, AYM'nin Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal, Yargıtay 1. Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak aday oldu.
Yargıtay Büyük Genel Kurulu; Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri ile daire başkanlarını kendi üyeleri arasından, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçiyor. İlk üç oylamada sonuç alınamazsa, seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılıyor. Dördüncü oylamaya katılacak olan adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime katılabilecekler.
Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak. Bu seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun bulunması şartı aranacak.
Birinci başkanvekilliklerine seçileceklerden birinin hukuk ve diğerinin ceza daireleri başkanı veya üyelerinden olması zorunlu olacak.
Yargıtay üye kadro sayısının 348 olduğu duyuruldu.
Son Dakika › Güncel › Yargıtay Başkanlık Seçimi Yarın Yapılacak - Son Dakika
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