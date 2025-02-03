Yargıtay Başsavcılığı'ndan Gültekin Davası İtirazı

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(ANKARA) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Gültekin'in öldürülmesi davasında Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararına itiraz etti. Başsavcılık, sanığın eyleminin "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" kapsamında olduğunu, haksız tahrik indiriminin uygulanamayacağını belirterek, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nin verdiği kararın onanmasını istedi.

Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i Temmuz 2020'de katleden Cemal Metin Avcı'ya, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince, "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın 4 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti.

Dosyanın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Gültekin'i boğduktan sonra varile koyarak yakan Cemal Metin Avcı'ya, "canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Cemal Metin Avcı'ya, tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan değil, eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan, haksız tahrik uygulanarak ceza verilmesi gerektiğine hükmetmişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararına itiraz etti.

Başsavcılık, sanığın eyleminin, "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" kapsamında olduğunu, haksız tahrik indiriminin uygulanamayacağını belirterek, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nin verdiği kararın onanmasını istedi.

5 üyeli Daire'nin kararına 2 üye şerh düşmüştü

Başsavcılığın, Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı ve bir üyenin karşı oy kullandığı karara karşı 27 Ocak'ta itirazda bulunduğu öğrenildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı, Yargıtay 1. Ceza Dairesince incelenecek. Daire, itirazı reddederek kararını değiştirmezse dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.