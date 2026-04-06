Yargıtay Başsavcısı Şentürk, Azerbaycan\'da

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Bakü'de Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev ile bir araya geldi.

Temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gelen Şentürk, Azerbaycan Başsavcılığını ziyaret ederek Başsavcı Aliyev ile görüşme gerçekleştirdi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki kardeşlik ve işbirliği ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyine yükseldiği ve hukuk ile kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğinin dinamik bir şekilde geliştiği vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin temelinde yer alan ve Ulusal Lider Haydar Aliyev'in ortaya koyduğu "bir millet, iki devlet" anlayışının, devlet başkanları İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yakın dostluk ve siyasi irade sayesinde daha da güçlendiği, bu bağlamda savcılık ve yargı birimleri arasındaki işbirliğinin pekişmesine önemli katkı sağladığı ifade edildi.

Görüşmede, Başsavcı Aliyev, Azerbaycan'da yürütülen hukuk reformları çerçevesinde savcılık kurumlarının dijitalleşmesi, modern yönetim mekanizmalarının uygulanması ve kurumsal gelişim alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentürk, temsil ettiği kurumun Azerbaycan ile ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verdiğini, iki kardeş ülkenin savcılık kurumları arasındaki işbirliğinin bundan sonra da artarak devam edeceğine inandığını belirtti.

Görüşmede ayrıca, suçla mücadele alanında işbirliği, iade işlemleri, hukuki yardım, savcı eğitimleri ve diğer alanlarda ilişkilerin sürdürüleceği konusunda mutabık kalındı.

Uluslararası kuruluşlar çerçevesinde karşılıklı faaliyetlerin etkinliğinin ele alındığı görüşmede, iki ülkenin savcılık kurumları arasındaki işbirliğinin özellikle Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerin Başsavcılıkları Konseyi kapsamında güçlendiği vurgulandı.

Görüşme sonunda Şentürk'e Türkiye-Azerbaycan savcılık kurumları arasındaki işbirliğine katkılarından dolayı "Azerbaycan Savcılığının 100. Yılı" madalyası takdim edildi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de görüşmede hazır bulundu.