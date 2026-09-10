Yargıtay Başsavcısı Şentürk, Kazakistan'da iki uluslararası toplantıya katılacak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Kazakistan'da, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Başsavcılar Şurası'nın 5. Toplantısı ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Üye Devletleri Başsavcıları 7. Toplantısı'na katılacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Şentürk, 2 ayrı toplantıya katılmak üzere 11-12 Eylül'de Kazakistan'ın Türkistan şehrine gidecek.

Şentürk, toplantılarda, "Terör Suçlarında Örgütle Bağlantılı Şirket Yetkililerinin Cezai Sorumluluğu ve Şirketler Hakkında Uygulanabilecek Yaptırımlar: Türkiye Tecrübesi" ve "Örgütlü Suçlarda Kripto Varlıkların Kullanımı, Ülke Ekonomilerine Etkileri ve Uluslararası İşbirliği" konularında sunumlar gerçekleştirecek.

Toplantıların ardından, Şentürk, Kazakistan Cumhuriyeti Başsavcısı, İran İslam Cumhuriyeti Başsavcısı, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı, Pakistan İslam Cumhuriyeti Başsavcısı, EİT Genel Sekreteri ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri ile de ikili görüşmelerde bulunacak.

Şentürk'e, Kazakistan programında Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Ahmet Hasan Kılıç, Abuzer Yazıcıoğlu ve Murat Olcar da eşlik edecek.