Yargıtay'dan CHP Kurultay Davasına Ön İnceleme

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesinin, CHP kurultay davasında, "mutlak butlan" nedeniyle Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması kararını ön incelemeye aldı.

BAM 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davayı karara bağlamıştı.

Davanın taraflarının karara yaptığı itirazlar üzerine Daire, temyiz incelemesi için dosyayı Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderdi.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, esas numarası vererek dosyayı kaydetti, ardından ön incelemeye aldı.

Ön inceleme aşamasında eksiklik tespit edilmezse Dairece dosya daha sonra esastan incelenecek ve "mutlak butlan"a ilişkin kesin hüküm verilecek.