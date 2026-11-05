Yargıtay\'dan, depremde 134 kişiye mezar olan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi davasında tebligat eksikliği tespiti

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'te 134 kişinin hayatını kaybettiği Ayşe- Mehmet Polat Sitesi davasında, gerekçeli kararın bazı katılan avukatlarına ve hayatını kaybeden 7 kişinin mirasçılarına tebliğ edilmediğini tespit ederek, eksikliklerin giderilmesi için dosyanın iadesine karar verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan altı bloklu Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin dört bloğunun yıkılması sonucu 134 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Ocak 2025'te görülen davada, müteahhit, statik proje müellifi ve fenni mesul Mehmet Ertan Akay'a "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 21 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine, üç yıl süreyle müteahhitlik ve inşaat mühendisliği yapmasının yasaklanmasına karar verildi.

Mimari proje müellifi Altan Bayhan'a ise 12 yıl hapis cezası verilerek iki yıl süreyle mimarlık yapması yasaklandı.

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, AKAY'IN CEZASININ ONANMASINI İSTEDİ

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, sanık Mehmet Ertan Akay'a verilen 21 yıl 9 ay hapis cezasına yönelik istinaf başvurularını esastan reddederek, tutukluluk halinin devamına ve tahliye talebinin reddine karar verdi. Daire, sanık Altan Bayhan hakkındaki mahkumiyet hükmünü ise bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmediği gerekçesiyle kesin olarak bozdu.

İstinaf kararının ardından sanık Mehmet Ertan Akay'ın avukatı ile depremde yakınlarını kaybedenlerin avukatları temyiz başvurusunda bulundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Altan Bayhan hakkındaki temyiz istemlerinin reddini, sanık Mehmet Ertan Akay'a verilen 21 yıl 9 ay hapis cezasına yönelik temyiz başvurularının ise esastan reddedilerek hükmün onanmasını talep etti.

YEDİ KİŞİNİN MİRASÇILARINA TEBLİGAT YAPILMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, temyiz incelemesine konu gerekçeli kararın, bazı katılanların avukatlarına ve hayatını kaybeden 7 kişinin mirasçılarına tebliğ edilmediğini tespit etti. Dairenin kararında, şu ifadelere yer verildi:

"Gerekçeli kararın, katılanlar Y.O.B, N.B. ve A.B. vekili ile ölenlerin, soruşturma ve kovuşturma evrelerinde olaydan haberdar edilmeyen ve talep edilmesi halinde kamu davasına katılan sıfatıyla taraf olabilecek diğer yasal mirasçılarına usulüne uygun şekilde tebliğinin sağlanması, tebliğ-tebellüğ evrakının ve hükmü temyiz etmeleri durumunda temyiz dilekçelerinin dava dosyasına eklenmesi ve bu durumda ileri sürülen yeni temyiz istemleri hakkında ek tebliğname düzenlenmesinden sonra dava dosyasının, geri gönderilmek kaydıyla mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, oy birliğiyle karar verildi."