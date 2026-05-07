Yargıtay'dan İş Hukuku Çalıştayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yargıtay'dan İş Hukuku Çalıştayı

Yargıtay\'dan İş Hukuku Çalıştayı
07.05.2026 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, iş hukuku çalıştayında dosya ve karar süreçlerinin kısaltılması gerektiğini vurguladı.

YARGITAY Başkanı Ömer Kerkez, 'İş Hukuku' konulu Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının Yargıtay İçtihatlarına Uyumu Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, hep birlikte Türkiye'de dosya sayısının azaltılması ve karar sürecinin kısaltılması hedefini mutlaka yakalanması gerektiğini belirtip, "Bu anlamda bölge adliye mahkemelerimizi gözlemliyoruz. Çok yoğun bir şekilde çalışıyor" dedi.

Yargıtay Başkanlığı tarafından İzmir'de düzenlenen 'İş Hukuku' konulu 'Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının Yargıtay İçtihatlarına Uyumu Çalıştayı" Balçova ilçesindeki bir otelde başladı. Çalıştaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in yanı sıra İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Onur Sert, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Muvaffak Meşe ile yargı camiasının önde gelen isimleri katıldı. Çalıştayın amacının benzer olaylara benzer kararların verilmesi suretiyle hukuki birliğin sağlanması, makul sürede yargılama ilkesinin güçlendirilmesi ve yargı kararlarında doğruluk ile öngörülebilirliğin artırılması olduğu belirtildi. Toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiren ve çok boyutlu hukuki sonuçlar doğuran iş hukuku alanında, uygulama birliği ve içtihat istikrarının güçlendirilmesi hedeflendiği kaydedildi. Bu kapsamda, çalıştaya tüm Türkiye çapında iş hukuku alanında görev yapan Bölge Adliye Mahkemesi daire başkanları ve üyeleri davet edildi.

'VATANDAŞA ANLATABİLMEK İÇİN BİR NOKTADA BULUŞMAMIZ GEREKİYOR'

Açılış konuşmasını yapan Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, vatandaşın kendilerinden beklentisinin dosyaların kısa zamanda karara çıkması ve kararlar açısından çelişki olmaması olduğunu söyledi. Kerkez, "Bu yargıya olan güven için çok önemli bir husus. Burada ilk derece mahkemelerinin kararlarıyla, bizim ve Yargıtay'ın kararları arasında uyum olması çok önemli. Bölge adliye mahkemelerimiz kurulduktan bu yana süreç içinde bizim de gözlemlediğimiz farklı uygulamalar ortaya çıkıyor. Bunun bir şekilde çözülmesi gerekir. Çünkü biz vatandaşımıza, her hakim ve savcının her yargı üyesinin kendine göre hukuki görüş geliştirmesi doğaldır. Ama bunu vatandaşa anlatabilmek için bir noktada buluşmamız gerekiyor" diye konuştu.

'ÇOK FAZLA DOSYAYA BAKIYORSUNUZ'

Yargı mensuplarının ortak bir noktaya gelmesi durumunda yargılama sürecinin de kısalacağını ifade eden Ömer Kerkez, "Hepimiz yargının parçalarıyız, bir bütünüz. Hep birlikte Türkiye'de dosya sayısının azaltılması ve karar sürecinin kısaltılması hedefini mutlaka yakalamamız lazım. Bu anlamda bölge adliye mahkemelerimizi gözlemliyoruz. Çok yoğun bir şekilde çalışıyor. 2016 yılında yürürlüğe girdiğinden beri istinaf sisteminin, şu an itibarıyla bölge adliye mahkemelerimizin hem sayı olarak hem nitelik olarak çok daha güçlü olması, güçlendirilmesi gerektiğini diye düşünüyorum. Çok az sayıda heyetle çok fazla dosyaya bakıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Ardından Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş, yargı mensuplarına sunum yaptı.

Çalıştay yarın sona erecek.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay'dan İş Hukuku Çalıştayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye’de çok partili siyasi rejimi bitirir CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye'de çok partili siyasi rejimi bitirir
Abdullah Avcı’dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım Abdullah Avcı'dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli’ye sürpriz destek Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli'ye sürpriz destek
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
TSK’nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı TSK'nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
Dries Mertens Galatasaray için geliyor Dries Mertens Galatasaray için geliyor

13:45
Sezonu kapattı Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray’a şok
Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok
13:20
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
13:14
Bütün dünya konuşacak Galatasaray’dan yeni sezonun ilk bombası
Bütün dünya konuşacak! Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
13:10
Yemen’de pes dedirten görüntü Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
13:03
Kylie Jenner 15 milyon takipçi kaybetti
Kylie Jenner 15 milyon takipçi kaybetti
12:22
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
11:55
Alperen Şengün’e büyük ayıp Adı 1. sırada çıktı
Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı
11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 13:50:07. #7.12#
SON DAKİKA: Yargıtay'dan İş Hukuku Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.