Yargıtay, Erdal Sözer'e ağırlaştırılmış müebbeti 'kadına karşı' ibaresiyle onadı - Son Dakika
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Yargıtay, Erdal Sözer'e ağırlaştırılmış müebbeti 'kadına karşı' ibaresiyle onadı

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Yargıtay, Erdal Sözer\'e ağırlaştırılmış müebbeti \'kadına karşı\' ibaresiyle onadı
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Erdal Sözer, eşi Semiha Sözer'i kayalıklardan iterek öldürdüğü gerekçesiyle aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce oy birliğiyle onandı. Daire karara 'kadına karşı' ibaresini ekledi, sanığın iyi hal indirimi talebini reddetti; ceza kesinleşti.

YALOVA'nın Altınova ilçesinde eşi Semiha Sözer'i (33) kayalıklardan iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Erdal Sözer (43) hakkındaki hüküm, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle onandı. Yargıtay, karara 'kadına karşı' ibaresini de ekledi. Sanığın iyi hal indirimi talebi ise kabul edilmedi.

Olay, 24 Ocak 2023'te saat 19.00 sıralarında Altınova ilçesine bağlı Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde meydana geldi. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Semiha Sözer, eşi Erdal Necip Sözer ile gittiği kayalıklarda yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayalıklara inen ekipler, Semiha Sözer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sözer'in cansız bedeni, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla bulunduğu yerden çıkarıldı.

EŞİ ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ, SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Erdal Sözer'in çelişkili ifadeler vermesi üzerine Jandarma Asayiş, Olay Yeri İnceleme, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timlerinden oluşan ekip kuruldu. Ekip, bölgede inceleme yaparken, Cumhuriyet savcılığından alınan izinle şüpheli, teknik ve fiziki takibe aldı. Sözer, olaydan 3 ay sonra gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Sözer'e ev hapis cezası verildi. Kısa süre sonra ise cezası kaldırıldı. Yaklaşık 15 ay süren çok yönlü çalışmaların ardından, ülke genelinde alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir heyet, bilirkişi olarak görevlendirildi. Hem jandarmanın özel ekibi hem de akademisyenlerden oluşan heyetin çalışması sonucu Semiha Sözer'in itilmek suretiyle düştüğü belirlendi. Kayıtları inceleyen jandarma, benzer yerden düşen bir kişinin düz alanda kaldığını tespit ederken, Semiha Sözer'in vücudundaki kırık ve eziklerin, benzer yerden düşen kişiye göre çok daha fazla olduğunu doktor raporları ile ortaya koydu. Erdal Sözer, 15 Mayıs'ta yeniden gözaltına alındı.

Erdal Sözer'in evindeki bilgisayarda yapılan incelemede ise 'Bir kişi nasıl itilir?' şeklinde arama yapıldığı saptandı. Ayrıca Siirt'te, kayalıklardan düşerek ölen kadınla ilgili bir haberi de defalarca okuduğu tespit edildi. Erdal Sözer'in olaydan sonra eşinin ailesiyle hiç görüşmediğini de belirleyen jandarma, şüphelinin Semiha Sözer ile anlaşmazlık yaşadığını, olay günü araç kiraladığını, lokantada birlikte yemek yediklerini de tespit etti. Altınova Jandarma Komutanlığı'na getirilen ve ifade vermeyi reddeden Erdal Sözer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Erdal Sözer, 3 Ocak 2025'te ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nin 8 Mayıs 2025 tarihli kararının ardından dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay'a taşındı.

YARGITAY KARARI OY BİRLİĞİYLE ONADI

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını oy birliğiyle onadı. Daire, hükme Türk Ceza Kanunu'nun 82'nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında 'kadına karşı' ibaresini ekleyerek kararı düzeltilmiş şekilde oybirliğiyle onadı. Sanığın iyi hal indirimi talebi de kabul edilmedi.

Yargıtay'ın kararıyla Erdal Sözer hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşti.

Kaynak: DHA
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