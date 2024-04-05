Yargıtay Üyesi Rıdvan Gündoğdu Yeniden Cumhuriyet Başsavcıvekili Seçildi - Son Dakika
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Yargıtay Üyesi Rıdvan Gündoğdu Yeniden Cumhuriyet Başsavcıvekili Seçildi

Yargıtay üyesi Rıdvan Gündoğdu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine yeniden seçildi. Seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Gündoğdu, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından seçildi.

05.04.2024 02:57
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Yargıtay üyesi Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine yeniden seçildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine Seçme Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Yargıtay üyesi Gündoğdu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 154'üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 30'uncu ve 32'nci maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine seçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yargıtay Üyesi Rıdvan Gündoğdu Yeniden Cumhuriyet Başsavcıvekili Seçildi - Son Dakika

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