Yargıtay üyesi Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine yeniden seçildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine Seçme Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Yargıtay üyesi Gündoğdu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 154'üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 30'uncu ve 32'nci maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine seçildi.
Son Dakika › Güncel › Yargıtay Üyesi Rıdvan Gündoğdu Yeniden Cumhuriyet Başsavcıvekili Seçildi - Son Dakika
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Adapazarı Gişeleri çıkışı mevkiinde meydana gelen yangında, tırın çekicisi tamamen yanarak hurdaya döndü. Dorsede bulunan malzemelerin birçoğu yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebiyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken, inceleme başlatıldı.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki sivil ölümlerini önlemesi ve yardımları artırması gerektiğini belirtti. Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, World Central Kitchen (WCK) adlı yardım kuruluşu çalışanlarının öldürülmesinden duyduğu öfkeyi dile getirdi. ABD'nin İsrail'e verdiği askeri yardımın azaltılması yönünde baskı olduğu belirtiliyor. ABD-İsrail ilişkisinin en önemli unsuru olan silah sevkiyatının etkileneceği ise henüz netlik kazanmadı.
Sizin düşünceleriniz neler ?