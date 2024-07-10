Yarın 6 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın 6 ilde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

MGM'nin verilerine göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu ile Bolu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji, yağış nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.