Yarın Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji, yarın sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri, Rize geneli ile Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak öngörüyor. Sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Doğu Karadeniz'de yarın için yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanağın, sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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