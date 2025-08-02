İzmir'in Çiğli ilçesinde yarış yaparken yakalandığı polis ekibinden kaçıp tıra çarpan otomobilin sürücüsüne 69 bin 260 lira ceza kesildi, araç trafikten men edildi.
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 10049. Sokak'ta otomobillerle yarış yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.???????
Polis ekibini gören 06 RHM 96 plakalı otomobilin sürücüsü Burak Can T. (19) kaçmaya başladı.
Otomobil, bunun üzerine 10044 Sokak'ta R.E.Y. idaresindeki 34 MPF 229 plakalı tıra arkadan çarptı.
Ekiplerce yakalanan sürücü Burak Can T'ye "ters yön", "dur ihtarına uymama", "drift atma", "plaka takmama", "2 kırmızı ışık ihlali", "alkollü araç kullanma" maddelerinden toplam 69 bin 260 lira ceza uygulandı, otomobil trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Yarışta Yakalanan Sürücüye 69 Bin Ceza - Son Dakika
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