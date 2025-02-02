Yarıyıl Tatilinde Termal Tercih

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Yarıyıl tatilini termal turizmden yana tercih ettiler

KÜTAHYA - Doğal güzellikleriyle ünlü Kütahya'nın termal bölgesi Ilıca, yarıyıl tatilinde termal turizmini tercih eden tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Halkla İlişkiler Müdürü İlayda Savran, tesislerde yüzme havuzu, hamam ve sauna gibi yerleri ile sömestir tatilinde öğrenci ve velilerine hizmet verdiğini ifade etti.

Tesislerde doluluk oranının yüzde yüze yaklaştığını belirten Savran, "Bilindiği gibi, Ilıca'nın termal suyu, başta böbrek taşlarından cilt hastalıklarına, sedef hastalığından kireçlenmeye kadar birçok farklı sağlık sorununda olumlu etkiler gösterdiği bilimsel olarak da ispatlanmıştır. Tesislerimiz İstanbul, Bursa ve Eskişehir gibi illerin ortak noktasında olduğu için misafirlerimiz burayı tercih ediyor. Sömestr tatilinde misafirlerimiz çocuklarıyla buraya gelip oksijeninden yararlanıp yürüyüş yaptılar" diye konuştu.

Türkiye'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve beklenen kar yağışının da gerçekleşmemesinden dolayı, vatandaşların sömestir tatili tercihlerini termal otellere kaydırdığını ifade etti.

Sömestri tatilinin Kütahya Ilıca'da geçiren vatandaşlar ise, termal ve doğa ile tatil yapmanın huzurunu yaşadıklarını dile getirdiler.