YAŞ Toplantısı Ankara'da Yapıldı - Son Dakika
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YAŞ Toplantısı Ankara'da Yapıldı

YAŞ Toplantısı Ankara\'da Yapıldı
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Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıya üst düzey yetkililer katıldı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bakanlar, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları. Görüşülen konulara dair henüz açıklama yapılmadı.

(ANKARA) - Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. Toplantıya; Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel katıldı."

Kaynak: ANKA

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