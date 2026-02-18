Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 10 Gözaltı

MARDİN, İstanbul, Hatay ve Yalova'da eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; yasa dışı bahis suçuna yönelik Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; Mardin merkezli olmak üzere İstanbul, Hatay ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 10 şüpheli, gözaltına alındı. İncelemelerde; şüphelilerin internet üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına aracılık ettikleri, bu yolla elde ettikleri gelirleri kendi banka hesaplarına aktardıkları belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 158 tabanca fişeği, 30 tüfek kartuşu ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

