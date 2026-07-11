Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama

BATMAN'da jandarmanın 617 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis şebekelerine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 13 Mayıs'ta siber takip başlattı. Çalışmalarda yasa dışı bir bahis sitesinin yatırım sekmesinde kullanılan banka hesap numaraları incelemeye alındı. Yapılan geriye dönük MASAK analizlerinde, kentte faaliyet gösteren 3 farklı şirketin 1 Ocak'tan bu yana toplam 617 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Bunun üzerine kent merkezinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 dizüstü bilgisayar, 5 cep telefonu ve 5 SIM kart ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.