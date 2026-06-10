Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 72 Gözaltı - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 72 Gözaltı

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 72 Gözaltı
10.06.2026 12:29
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Antalya merkezli operasyonda 27 ilde yapılan baskınlarda 72 kişi gözaltına alındı, 8 milyar lira işlem hacmi.

ANTALYA merkezli 27 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 72 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki 1 yıllık işlem hacminin 8 milyar lira olduğu bildirildi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul'da 23, Ankara'da 1, İzmir'de 3, Bursa'da 3, Antalya'da 6, Adana'da 3, Diyarbakır'da 4, Mardin'de 2, Hatay'da 3, Samsun'da 1, Mersin'de 2, Osmaniye'de 4, Gaziantep'te 1, Nevşehir'de 1, Aydın'da 2, Burdur'da 1, Kocaeli'de 1, Batman'da 5, Niğde'de 1, Şanlıurfa'da 4, Isparta'da 1, Manisa'da 1, Edirne'de 1, Muğla'da 1, Siirt'te 1, Hakkari'de 5 ve Van'da 3 olmak üzere toplam 27 ilde 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9 Haziran sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerden 72'si gözaltına alındı. 4 şüphelinin cezaevinde olduğu, 8 şüphelinin ise yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

MASAK hesap hareketleri incelemelerinde para transferine aracılık ettiği değerlendirilen 84 banka hesabında, 1 yıllık işlem hacminin ise 8 milyar TL olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 72 Gözaltı - Son Dakika

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