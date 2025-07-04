Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 86 Gözaltı

İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 86 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Esenler başta olmak üzere kentteki bir çok ilçe ve Tekirdağ'da bir suç örgütünün lüks villalarda yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerinin yapıldığını ve panel sistemlerinin kurulduğunu tespit etti.

Kurulan sözde "finans" evlerinde vardiyalı olarak çalışan zanlıların bahis sitelerine entegre panelleri yönettiklerini belirleyen ekipler, oyunculardan elde edilen paraların üçüncü kişiler adına açılmış banka hesaplarına veya kripto cüzdanlara aktarıldığını ortaya çıkardı.

Ekipler, çalışmaların devamında, kendi aralarında kod isimlerle iletişim kurarak bahis içerikli konuşmalar gerçekleştiren ve banka hesap analizlerinde 1,2 milyar lira para trafiği yapan şüphelilerin, suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancı yasal göstermek için 5 araç aldığı ve iş yeri açtıklarını belirledi.

İstanbul ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri 86 şüpheliyi yakaladı.

Söz konusu adresler ve araçlarda yapılan aramalarda ise 3 tabanca, 20 kilogram uyuşturucu, 7 lüks saat, 1 milyon 48 bin lira, 94 telefon, 12 hard disk ile dijital materyal ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.