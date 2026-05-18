Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 94 Tutuklama

İçişleri Bakanlığı, 16 ilde Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen "nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik operasyonlarda yakalanan 140 şüpheliden 94'ünün tutuklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, 16 ilde "nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 140 şüpheliden 94'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri belirlenen şüphelilerin, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Zanlılara ait yaklaşık 7 milyar 60 milyon lira değerinde 57 taşınmaz, 9 taşınır ile 235 banka hesabına tedbir kararı uygulandı.

Açıklamada, "Yasa dışı bahis üzerinden haksız kazanç sağlayan ve vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine göz açtırmıyor, suç ve suçlularla mücadelemizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz." ifadesine yer verildi.