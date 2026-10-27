Yasa dışı bahis soruşturmasında 41 şüpheli Kütahya Adliyesi'ne sevk edildi - Son Dakika
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Yasa dışı bahis soruşturmasında 41 şüpheli Kütahya Adliyesi'ne sevk edildi

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Yasa dışı bahis soruşturmasında 41 şüpheli Kütahya Adliyesi\'ne sevk edildi
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Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında 5 ilde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 41 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı ve şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin banka hesaplarındaki işlem hacminin 14 milyar 928 milyon 530 bin TL olduğu tespit edilmişti.

KÜTAHYA merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 41 şüpheli, ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 23 Ekim'de Kütahya merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgüt liderleri ve yöneticilerinin de bulunduğu belirlenen 41 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 41 şüpheli, Kütahya Adliyesi'ne sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı.

30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 30'u tutuklanmış, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin banka hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, toplam işlem hacminin 14 milyar 928 milyon 530 bin TL olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: DHA
Cumhuriyet Başsavcılığı3. SayfaKütahyaGüncelBankaSon Dakika

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SON DAKİKA: Yasa dışı bahis soruşturmasında 41 şüpheli Kütahya Adliyesi'ne sevk edildi - Son Dakika
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