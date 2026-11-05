Yasa dışı bahis soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı, 7 ofis telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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Yasa dışı bahis soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı, 7 ofis telefonu ele geçirildi

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonda yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen 7 ofis telefonu ele geçirildi, finansal işlemlere ilişkin evraklara el konuldu.

İstanbul'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yasa dışı bahis faaliyetlerinin tespiti ve suç organizasyonunun ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen 7 ofis telefonu ele geçirildiği, finansal işlemler ve para hareketlerine ilişkin kayıtların tutulduğu evraklara el konulduğu belirtilen açıklamada, 6 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Şüphelilerin yasa dışı bahis organizasyonu içerisindeki konumlarının, aralarındaki irtibatların ve suç faaliyetlerinin kapsamının tespitiyle ele geçirilen dijital materyaller ve finansal kayıtların incelenmesine yönelik soruşturma işlemlerinin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2 Kasım tarihinde mevcutlu olarak hazır edilen 6 şüpheli şahıs alınan ifadelerinin ardından 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, hakimlikçe yapılan sorgularının ardından şüphelilerin atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verilmiştir."

Kaynak: AA
İstanbul3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Yasa dışı bahis soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı, 7 ofis telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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