Yasa Dışı Bahis Şüphelisi İspanya'da Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yasa Dışı Bahis Şüphelisi İspanya'da Yakalandı

09.04.2026 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan, İspanya'da yakalanarak Türkiye'ye iade süreci başlatıldı.

İnternet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına imkan sağladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranan şüpheli Fedlan Kılıçaslan'ın İspanya'da yakalandığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasa dışı bahis" suçlarından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında hakkında çıkarılan kırmızı bültene istinaden şüpheli Fedlan Kılıçaslan'ın İspanya'da yakalandığının başsavcılığa bildirildiği kaydedildi.

Açıklamada, şüphelinin Türkiye'ye iadesine yönelik çalışmalara başlandığı ve iade talepnamesi düzenlendiği belirtilerek, iade sürecinin takibinin titizlikle yürütüldüğü aktarıldı.

Soruşturma hakkında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışında olduğu belirlenen firari şüpheli Fedlan Kılıçaslan'ın internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına yer ve imkan sağladığı, yasa dışı bahis ve bahis sitelerinin reklamını vermek suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği belirlenmişti.

Şüpheli hakkında, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Ayrıca, şüphelinin taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına el konulmuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Türkiye, İspanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Şüphelisi İspanya'da Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 17:48:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Yasa Dışı Bahis Şüphelisi İspanya'da Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.