Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık iddiasıyla 62 zanlıdan 37'si Mersin'de yakalandı

Mersin'de yasa dışı bahis sitelerindeki para nakline aracılık ettikleri ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden 37'si yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis sitelerindeki para nakline aracılık eden zanlılara yönelik Mersin ve Erdemli cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda çalışma yürüttü.

Ekipler, kimliği belirlenen 45 şüphelinin, 3 milyar 520 milyon lira işlem hacmi olan banka hesaplarını yasa dışı bahiste kullandıklarını tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de "iş bulma ve yatırım vaadiyle" kente getirdikleri vatandaşların banka hesaplarını ve telefon hatlarını kullanarak dolandırıcılık yapan 17 şüphelinin kimliğine ulaştı.

Soruşturma kapsamında 45 yasa dışı bahis, 17 de dolandırıcılık şüphelisi olmak üzere toplamda 62 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekiplerin 22 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 37'si yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen dijital materyal incelemeye alındı.