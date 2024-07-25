Yaşam Hakları Savunucuları Polis Müdahalesine Maruz Kaldı - Son Dakika
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Yaşam Hakları Savunucuları Polis Müdahalesine Maruz Kaldı

Ankara Sakarya Caddesi'nde Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto eden yaşam hakları savunucuları polisin müdahalesine maruz kaldı. 4 eylemci gözaltına alındı. İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında yaşananlar anlatıldı. Yaşam hakları savunucuları, yasa teklifinin geri çekilmesini talep ederek mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

25.07.2024 19:53
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(ANKARA) - Ankara Sakarya Caddesi'nde Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto ederken polisin müdahalesine maruz kalan yaşam hakları savunucuları, İnsan Hakları Derneği'nde yaşanılanlara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

63 gündür Ankara Sakarya Caddesi'nde Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto eden yaşam hakkı savunucuları dün Meclis'e yürümek isterken polisin müdahalesi ile karşı karşıya kaldı. 4 eylemci gözaltına alındı. Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi üyeleri İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi'nde duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Gurup adına basın açıklamasını okuyan Zarife Çamalan toplumun büyük kısmının sokakta yaşayan hayvanların katledilmesine karşı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"AKP- MHP iktidar bloku her konuda olduğu gibi bu konuda da halkın sesine kulaklarını kapadı ve komisyon görüşmelerinde yasanın kabulü yönünde oy kullandı. Mecliste komisyonu izlemek isteyen yaşam hakkı savunucuları komisyona alınmadı, komisyonda konuşabilen az sayıdaki yaşam hakkkı savunucusu, veterinerler ve hayvan hakkı savunucuları ise AKP ve MHP'li vekillerin seslerini yükseltmesiyle susturulmaya çalışıldı. Yasa görüşmeleri devam ederken bu sefer meclisin kapıları yaşam hakkı savunucularına tamamen kapatıldı. AKP-MHP blokunun gerçekleri gizleme çabası işe yaramıyor, eylemler giderek daha kitlesel bir hale gelirken paniğe kapılan iktidar bloku meseleyi yine devlet şiddetiyle çözmeye çalışıyor. Dün Sakarya Caddesi'nde yaptığımız açıklama sonrası yürüyüşümüz polis tarafından şiddet kullanılarak engellendi.  Dört arkadaşımız işkenceyle gözaltına alındı. Polis, gözaltına alınan arkadaşlarımızdan birinin ismini zikrederek, kendisini doğrudan hedef alarak yoğun bir şiddet kullandı. Sokakları da, hayvanları da, arkadaşlarımızı da size vermiyoruz. Arkadaşlarımız gözaltına alındıktan sonra Sakarya Caddesi'nde bulunan eylemciler ise arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar oturma eylemi yaptı, aynı anda Kuğulu Park'taki eylemciler gözaltılara ve katliama karşı direnişini sürdürdü."

"Saldırdığınız sürece biz daha güçlü bir şekilde karşınıza çıkacağız"

İktidara seslenen Çamalan yasa teklifinin geri çeklimesini talep ederek şu ifadeleri kullandı:

"Buradan iktidara ve ortaklarına sesleniyoruz: Yasa teklifini geri çekin, katliam yapmaya sakın kalkışmayın. Siz hayvanlara ve yaşam hakkı savunucularına saldırdığınız sürece biz daha güçlü bir şekilde karşınıza çıkacağız. Yasayı meclisten geçirseniz bile bizler bu yasayı hiçbir şekilde tanımıyoruz ve uygulanmasına mutlaka ama mutlaka engel olacağız. Sokakta yaşayan hayvanların tek bir tüyüne de, direnen arkadaşlarımızın tek bir saç teline de dokundurtmayacağız. Buradan insan hakları savunuclarına, hayvan hakları savunucularına, meslek örgütlerine, sendikalara, kitle örgütlerine ve demokratik kamuoyuna sesleniyoruz. Gelin, insanlara dönük işkenceye de, hayvanlara dönük işkence ve katliama da beraber ses çıkaralım. Mücadelemiz yasa teklifinin uygulanması engellenene, hayvan hakları anayasaya girene ve sokaklarımızda ortak bir yaşamı inşa edilinceye kadar devam edecek. Yasayı sokakta biz yazacağız! Hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yaşam Hakları Savunucuları Polis Müdahalesine Maruz Kaldı - Son Dakika

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