Yaşar Tüzün: “Fatma Kaplan Hürriyet, ‘Yıllarca yatmaya razıyım ama AKP’ye asla geçmeyeceğim’ diyen yürekli bir kadın” - Son Dakika
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Yaşar Tüzün: “Fatma Kaplan Hürriyet, ‘Yıllarca yatmaya razıyım ama AKP’ye asla geçmeyeceğim’ diyen yürekli bir kadın”

Yaşar Tüzün: “Fatma Kaplan Hürriyet, ‘Yıllarca yatmaya razıyım ama AKP’ye asla geçmeyeceğim’ diyen yürekli bir kadın”
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YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, İzmit Belediye Başkanvekili seçiminin ardından "Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet, kendi el yazısıyla Sayın Genel Başkanımıza bir mektup yazarak YENİ Parti'de birlikte olduğunu ilan etmiştir. Hürriyet 'CHP'de kalacak, cezaevinden çıkmak için AKP'yi tercih edecek' anlayışını kullananlara verdiği en somut örnek 'Ben burada yıllarca yatmaya razıyım ama AKP'ye asla geçmeyeceğim' diyen yürekli bir kadındır" açıklamasını yaptı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL/ SEFA GARDİYANOĞLU - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(KOCAELİ) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, İzmit Belediye Başkanvekili seçiminin ardından "Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet, kendi el yazısıyla Sayın Genel Başkanımıza bir mektup yazarak YENİ Parti'de birlikte olduğunu ilan etmiştir. Hürriyet 'CHP'de kalacak, cezaevinden çıkmak için AKP'yi tercih edecek' anlayışını kullananlara verdiği en somut örnek 'Ben burada yıllarca yatmaya razıyım ama AKP'ye asla geçmeyeceğim' diyen yürekli bir kadındır" açıklamasını yaptı.

Tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yerine başkanvekili seçimi yapıldı. Üçüncü turun sonunda CHP'li Lütfü Obuz, 22 oy alarak yeni başkanvekili seçildi. Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Hayrettin Ünlü ise 15 oy aldı.

Seçimin ardından YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün açıklama yaptı. 22 belediye meclis üyesine teşekkür eden Tüzün, şunları söyledi:

"Sayın Fatma Kaplan Hürriyet, bugün siyaseten yapılan, siyaseten hayata geçirilmek istenen, 'Son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisini nasıl böleriz, nasıl parçalarız, onların oy yükselişini nasıl engelleriz' anlayışıyla hareket eden bir siyasi iktidara karşı partimize maalesef darbe yapılmış, kayyum atanmıştır. Bu kayyumun nasıl bir uygulama içerisinde olduğunu hepiniz yakinen biliyorsunuz. Biz bu noktada hukukun bize verdiği tüm yetkileri kullanmak kaydıyla, iç tüzüğün bize verdiği tüm yetkileri kullanmak kaydıyla, yine parti yönetmeliğinin bize verdiği tüm yetkileri kullanmak kaydıyla sonuç alamamış bulunmaktayız. Dolayısıyla 'Ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız' demiştik. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve 91 milletvekili, yeni bir yol açmanın çaresini buldu. Kamuoyunda algıyla atılmak istenen '40 milletvekilini geçemez, 50 milletvekilini bulamaz' diyenlere karşı 91 milletvekilimiz bir saat içerisinde istifa etti ve yeni partimizin kurucular kurulu üyesi oldu, parti meclis üyesi oldu.

"217 BELEDİYE BAŞKANI PARTİMİZE KATILACAK"

Bugünlerde kamuoyunda çok konuşulan ve toplamda 217 belediye başkanı CHP'den istifa ederek bugün itibarıyla yeni partimize üye olacaklardır. Bu, önümüzdeki ağustos meclisinden sonra da bu sayı çok daha artacaktır. Bugün burada bir gerçeği İzmit halkıyla paylaşmak istiyorum. Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet, kendi el yazısıyla bir mektup yazarak, Sayın Genel Başkanımızı tebrik edip aynı düşünce, aynı mantık ve aynı anlayışla Sayın Genel Başkanımızın kurduğu YENİ Parti'de birlikte olduğunu ilan etmiştir. Sayın Fatma Kaplan Hürriyet hakkında gerek sosyal medyada gerek yerel medyalarda gerekse ulusal medyada 'CHP'de kalacak, cezaevinden çıkmak için AKP'yi tercih edecek' anlayışını kullananlara verdiği en somut örnek 'Ben burada yıllarca yatmaya razıyım ama AKP'ye asla geçmeyeceğim' diyen yürekli bir kadındır.

"VEKALET EDECEK ARKADAŞI SEÇTİK"

Dün yaptığımız basın toplantısında 22 belediye meclis üyemiz, adayımız kim olursa olsun, hangi arkadaşımız tarafından belirlenirse belirlensin onun arkasında duracağını, ona destek vereceğini ve sandıktan 22 oy çıkacağını söylemiştir ama maalesef İzmit'teki bazı yerel medya kuruluşları buna inanmadı, inanmak istemedi. 'Bu seçilenler kendi aralarında anlaşamazlar, birbirine düşerler, aradan AKP'nin belediye başkanvekili aday çıkar' diyerek haberler yaptılar. Haklı olan kimdi? Haklı olan İzmit halkının 105 bin oyunu kendi namusu gibi, kendi şerefi gibi, kendi onuru gibi gören 22 değerli belediye meclis üyemize yürekten teşekkür ediyorum. Biz burada bugün yeni bir belediye başkanı seçmedik. Aynı zamanda 2029'da yapılacak olan belediye başkan adayımızı seçmedik. Biz bugün burada, ilk mahkemede cezaevinden çıkacak olan, o çıktığında bu koltuğuna oturacak olan sevgili Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet gelinceye kadar ona vekalet edecek arkadaşı seçtik.

"YENİ PARTİ OLARAK DESTEĞE HAZIRIZ"

Lütfü Başkanımızın bilgisi, birikimi, tecrübesi gerçekten Sayın Hürriyet'i arattırmayacak, bize oy veren insanları utandırmayacak ve bundan sonraki yarım kalan hizmetleri tamamlayacak tecrübeye, bilgiye ve kuşkusuz bu donanıma sahip bir arkadaşımız. O nedenle bugün yapılan oylama sonucunda görevi devralan değerli başkanıma bundan sonraki görev süresi içerisinde üstün başarılar diliyorum. YENİ Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve heyetimiz olarak her türlü katkıyı, desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyor, kendisine başarılar diliyor, sizlere de katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Fatma Kaplan Hürriyet, Yaşar Tüzün, Hürriyet, AK Parti, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşar Tüzün: “Fatma Kaplan Hürriyet, ‘Yıllarca yatmaya razıyım ama AKP’ye asla geçmeyeceğim’ diyen yürekli bir kadın” - Son Dakika

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