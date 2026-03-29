Yasin Yellice Tutuklandı

29.03.2026 18:38
İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında Antalya personeli Yasin Yellice tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli Yasin Yellice tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli Yasin Yellice, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren Yellice hakkında tutuklama talep edildi. Sulh ceza hakimliği şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

