Yaşlı Bakım Protokolü İmzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile "Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi İş Birliği Protokolü"nü imzaladıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bakanlıkta imzalanan işbirliği protokolüne ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz ile Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi İş Birliği Protokolü'nü imzaladık. Bu adımla şehrimize kazandıracağımız yeni hizmet binamızın temelini atıyor, büyüklerimizin refahını ve sosyal hayata katılımını artıracak çalışmaları yaygınlaştırıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz iş birliğinde emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Protokolümüzün Gaziantep'imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."???????"