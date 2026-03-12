Yatağan'da Yangın Soruşturması: 5 Gözaltı - Son Dakika
Yatağan'da Yangın Soruşturması: 5 Gözaltı

12.03.2026 00:13
Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşlı çiftin ölümüyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Yangının kasten çıkarıldığı belirlendi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

İlçede 5 Mart'ta Turgut Mahallesi'nde çıkan yangında Asım Kasap (87) ile eşi Nazire Kasap'ın (76) hayatını kaybetmesinin ardından jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

JASAT ekiplerinin yürüttüğü detaylı incelemede yangının doğal yollardan çıkmadığı, maktullerin torunu Busenaz K. (26) ile eşi Kürşat K. (29) tarafından kasten çıkarıldığı belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüten ekipler, Busenaz ve Kürşat K'yı yurt dışına çıkmak üzere bulundukları İstanbul Havalimanı'nda yakaladı.

Operasyon kapsamında yaşlı çiftin oğlu Ü.K, gelini S.K. ile E.G. de gözaltına alındı.

Muğla'ya getirilen şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay

5 Mart'ta Turgut Mahallesi'nde Asım Kasap (87) ile eşi Nazire Kasap'ın (76) yaşadığı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ekiplerin söndürdüğü yangında Nazire Kasap olay yerinde, Asım Kasap ise kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

