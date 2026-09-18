Yatırım fonu krizinde 130 fon tasfiye ediliyor; 38 kişi savcılığa sevk edildi - Son Dakika
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Yatırım fonu krizinde 130 fon tasfiye ediliyor; 38 kişi savcılığa sevk edildi

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Yatırım fonu krizinde 130 fon tasfiye ediliyor; 38 kişi savcılığa sevk edildi
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Türkiye'de yatırım fonlarındaki likidite sıkışıklığı ve Borsa İstanbul'daki sert dalgalanma uluslararası basına taşındı. SPK, piyasa manipülasyonu şüphesiyle 38 kişiyi savcılığa sevk ederken yaklaşık 130 fonun tasfiye süreci için iki kamu bankası görevlendirildi.

(ANKARA) - Türkiye'de yatırım fonlarında yaşanan likidite sıkışıklığı ve Borsa İstanbul'daki sert dalgalanma, uluslararası basının gündemine taşındı. Reuters, Bloomberg, Financial Times (FT) ve Arabian Gulf Business Insight (AGBI), piyasalardaki gelişmeleri fonların likidite sorunları, yatırımcıların para çekme talepleri ve piyasa manipülasyonu soruşturmaları çerçevesinde ele aldı.

Reuters'ın haberine göre, yatırım fonlarında yaşanan likidite krizinin ardından düzenleyiciler, yaklaşık 18,3 milyar dolar büyüklüğündeki fonların tasfiye sürecinde İş Bankası ve Ziraat Bankası'nın rol almasını zorunlu kıldı. Krizin, düşük likiditeli hisselerde yoğunlaşan fonların yatırımcıların geri ödeme taleplerini karşılamakta zorlanması ve bu durumun hisse satışlarını hızlandırması sonucunda derinleştiği aktarıldı.

Haberde, yetkililerin piyasalardaki paniğin yayılmasını önlemek amacıyla fonların kontrollü şekilde tasfiye edilmesi, Merkez Bankası'nın likidite desteğini artırması ve bazı teminat gerekliliklerinin geçici olarak gevşetilmesi gibi adımlar attığı belirtildi. Düzenleyicilerin ise yaşanan sorunların şu aşamada finansal sistemin geneline yayılan sistemik bir risk oluşturmadığı değerlendirmesine yer verildi.

BLOOMBERG: 130 FONUN TASFİYESİ GÜNDEMDE

Bloomberg, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), sorun yaşayan yaklaşık 130 yatırım fonunun tasfiye sürecini yürütmek üzere iki kamu bankasını görevlendirdiğini bildirdi. Habere göre Tera Portföy tarafından yönetilen fonların tasfiyesini İş Bankası, diğer altı portföy şirketine ait fonların tasfiyesini ise Ziraat Bankası üstlenecek.

Tasfiye sürecinde fonların varlıklarının nakde çevrilmesi ve elde edilen tutarların yatırımcıların payları oranında hesaplarına aktarılması planlanıyor. Bloomberg, söz konusu gelişmenin yaklaşık 891 milyar lira büyüklüğündeki yatırım fonlarında yaşanan likidite sorunlarının ardından piyasalarda görülen sert dalgalanmanın sonrasında geldiğine dikkati çekti.

BALKAN INSIGHT PİYASA MANİPÜLASYONU SORUŞTURMASINI ELE ALDI

Balkan Insight ise borsa ve yatırım fonlarında yaşanan krizi, piyasa manipülasyonu şüphesiyle yürütülen adli soruşturmayla birlikte ele aldı. Habere göre bazı fon yöneticileri, belirli hisselerin fiyatlarını yapay biçimde etkileyerek yatırımcıları zarara uğratmış olabilecekleri şüphesiyle gözaltına alındı ve bazı yöneticiler tutuklandı. Soruşturmanın, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan sert fiyat hareketleri ve yatırım fonlarındaki likidite sıkışıklığıyla bağlantılı olarak yürütüldüğü aktarıldı.

FT: "SPK, PİYASA MANİPÜLASYONU ŞÜPHESİYLE 38 KİŞİYİ SAVCILIĞA SEVK ETTİ"

Financial Times (FT) da SPK'nın piyasa manipülasyonu şüphesiyle 38 kişiyi savcılığa sevk ettiğini, Pusula, Tera, Hedef ve Destek gibi yatırım şirketleriyle bağlantılı dört üst düzey yöneticinin tutuklandığını bildirdi. Haberde ayrıca 48 kişi hakkında çeşitli kısıtlamalar getirildiği ve yedi portföy şirketinin yönettiği fonlarda işlemlerin durdurulduğu belirtildi.

FT, yaklaşık 130 fonun tasfiye edilmesinin planlandığını aktarırken, krizin özellikle likiditesi düşük hisselerde yoğunlaşan fon pozisyonlarıyla bağlantılı olduğunu yazdı. Haberde, yatırımcıların fonlardan paralarını çekmek istemesiyle başlayan satış baskısının, bazı hisselerdeki fiyat hareketlerini daha da sertleştirdiği ifade edildi.

AGBI: "BORSA İSTANBUL'DAKİ SERT HAREKETLİLİK"

Arabian Gulf Business Insight (AGBI) ise 17 Eylül'de Borsa İstanbul'da yaşanan sert satışların ardından alınan önlemlere dikkat çekti. Habere göre BIST 100 endeksi yaklaşık yüzde 6 gerilerken, endeksteki hisselerin neredeyse yarısında işlemler geçici olarak durduruldu. İki portföy yöneticisinin yatırımcıların geri ödeme taleplerini karşılamakta zorlanmasının piyasalardaki baskıyı artırdığı aktarıldı.

AGBI, Merkez Bankasının TL likiditesine erişimi kolaylaştırdığını, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in piyasalara yönelik açıklamalarda bulunduğunu ve finansal düzenleyicilerin sorun yaşayan fonların tasfiyesi için adımlar attığını bildirdi. BIST 100 endeksinin hafta başındaki sert kayıpların ardından perşembe günü yaklaşık yüzde 3 toparlandığı da haberde yer aldı.

Kaynak: ANKA
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