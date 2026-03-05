Abb Başkanı Yavaş: Kimseyi Ayırmadan Bütün Hemşehrilerimize Hizmet Ettik

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Haymana'da düzenlenen "Çiftçilerle İftar Buluşması" programında konuştu. Haymana'ya 3,7 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Yavaş, belediye hizmetlerini siyasi tercihlere göre ayırmadan yürüttüklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Haymana Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Çiftçilerle İftar Buluşması" programına katıldı. Programda konuşan Başkan Yavaş, göreve geldikleri 2019 yılından itibaren Ankara'nın dış ilçelerindeki altyapı eksikliklerini gidermeye odaklandıklarını belirtti.

Ankara'nın birçok köyünde su, kanalizasyon ve yol gibi temel hizmetlerin eksik olduğunu gördüklerini söyleyen Yavaş, geçmişte siyasetçilerin seçimlerden sonra ilçelere yeterince uğramadığını ifade etti. Yavaş, konuşmasında şunları söyledi:

"Değerli hemşehrilerim, biz 2019'da görevi devraldıktan sonra gördük ki Ankara'nın bütün dış ilçeleri çok mahrum durumda. Birçok köyde su yok, birçok köyde kanalizasyon yok, yol yok. Şimdiye kadar siyasiler seçimi kazanmış, Büyükşehir'e çekilmiş ve buralara ancak seçimden seçime uğramış. Hatırlarsınız, Haymana'ya sel oldu geldim, başka programlar oldu geldim 2019-2024 arasında."

Ancak bir eksiklik vardı: Elimizden tutacak bir belediye başkanına ihtiyacımız vardı. Biz hiç kimseyi ayırmadık. Haymana 2019 yılında bize oy vermedi diye sırtımızı dönmedik. Eskiden 'Kime çok oy verdiysek ilk hizmeti oraya yapalım, oy vermeyene hizmet yapmayalım' anlayışı vardı. Biz bunu ortadan kaldırdık. Kimseyi ayırmadan bütün hemşehrilerimize hizmet ettik. Haymana'yı da ayırmadık. Haymana da bunun mükafatını 2024 yılında bize verdi.

Sayın Genel Başkanım, 2019'dan bu yana Haymana'ya yapılan yatırımların karşılığında Levent Başkanımızı bizim yanımıza, birlikte çalışmak üzere gönderdiler. Bugüne kadar yaptığımız çalışmaların rakamını da paylaşayım: Güncel rakamla Haymana'ya yaptığımız yatırım 3,7 milyar lira güncel olarak.

Eskiden oy alıp gidiyor, bir daha uğramıyorlardı. Biz yapmaya da devam edeceğiz. Helal hoş olsun. Yeter ki bize güvendiler. Haymana bizim elimizden tutan bir başkanı Ankara'ya gönderdi. Görev süremiz bitinceye kadar hemşehrilerimizin arkasındayız; desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz."

Levent Koç: SGK hariç tüm borçlarımızı ödemedik

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, da yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bizler 31 Mart 2024 seçiminden sonra göreve geldiğimizde nasıl bir tablo ile karşılaşacağımızı biliyorduk. Ancak gerek borç tablosu, gerek kaplıca merkezimizin sadece yüzde 40'ının tamamlanmış olması gibi ciddi problemlerle karşı karşıya kaldık. Bu problemlerin en büyüğünden biri de 10 yıldır ödenmeyen işçi maaşlarıydı. Şu anda hamdolsun, SGK hariç tüm borçlarımızı ödemenin, işçilerimizin geriye dönük maaşlarını ve emekliye ayrılan personellerimizin ikramiyelerini ödemiş olmanın mutluluğuyla huzurlarınızdayız."

Bu süreçte şehrimizi altı ana başlıkta değerlendirdik ve hep şunu söyledik: Bir memleketi ihya eden de imha eden de siyasettir, siyasetçidir. Haymana bugün bu haldeyse bunun sebebi de siyasetçilerdir. Kısa vadeli bir planlama yaptık. Bu planlama Haymana'nın gerçeklerine dayanıyor: kent mobilyaları, sosyal yardımlar ve destek programları, altyapı ve üstyapı seferberliği, kırsal kalkınma, tarımsal desteklemeler, operasyonel güçlenme ve şehrimizi kendi dinamikleri üzerinden inşa edecek projeler. 23 ayda kent mobilyaları kapsamında ilçemize orta refüj aydınlatma direkleri, tekli şehir aydınlatma direkleri ve kemer aydınlatmalar kazandırarak ilçemizi turizm şehrine yaraşır bir aydınlığa kavuşturduk. Ayrıca bir şehirde olması gereken ve ilçemizde eksik olan birçok unsuru, Büyükşehir Belediyemizin de katkısıyla hayata geçirdik.

Sosyal belediyecilik konusunda, özellikle Mansur Başkanımızdan öğrendiğimiz en önemli hususlardan biri doğrultusunda, ilçemizde daha önce olmayan liseye giriş sınavı hazırlık kursları, üniversiteye hazırlık kursları ve yabancı dil kurslarını kendi öğrencilerimize, kendi öğretmenlerimizle vermeye başladık. Bunun dışında Büyükşehir Belediyemizle birlikte anne-bebek yardım paketi, asker uğurlama paketi, cenazelerin tamamında ücretsiz cenaze yemeği ve ücretsiz çorba dağıtımı gibi sosyal projeleri hayata geçirdik. Sosyal projeler kapsamında yaptığımız en önemli işlerden biri de ilçemizde daha önce bulunmayan ücretsiz şehir içi taşımacılığı başlatmak oldu. Altyapı ve üstyapı çalışmalarına da hız verdik. Özellikle altyapı konusunda ciddi sıkıntılarımız vardı. 2025 yılında Başkentgaz'ın Ankara genelinde gerçekleştirdiği 2 bin 100 kilometrelik altyapı çalışmasının 1100 kilometresini ilçemize kazandırdık."