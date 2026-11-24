(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatının ardından, "Nezaketi, birikimi ve devlet adamlığıyla bizlere örnek olan Hikmet Çetin'i daima saygı ve sevgiyle hatırlayacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Türk siyasetinin ve devlet geleneğimizin kıymetli isimlerinden Hikmet Çetin'i kaybettik. Nezaketi, birikimi ve devlet adamlığıyla bizlere örnek olan Hikmet Çetin'i daima saygı ve sevgiyle hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve milletimizin başı sağ olsun."