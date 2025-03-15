Yavaş, İmamoğlu'nun Toplantısına Katılmama Nedenini Açıkladı: "bu Konuda Ufak Bir Görüş Ayrılığımız Vardı. - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yavaş, İmamoğlu'nun Toplantısına Katılmama Nedenini Açıkladı: "bu Konuda Ufak Bir Görüş Ayrılığımız Vardı.

Geniş Video İzle

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı  Ekrem İmamoğlu'nın Ankara'da bugün yapılacak toplantısına neden katılmadığını açıkladı. Yavaş, ''Bugün eğilim yoklaması çalışmalarında Ankara'da toplantı yapıyor. Bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı. Bunlar basına yansımıştı. Ben kişisel olarak katılmamın uygun olmayacağını düşündüm'' dedi.

15.03.2025 12:43  Güncelleme: 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nın Ankara'da bugün yapılacak toplantısına neden katılmadığını açıkladı. Yavaş, "Bugün eğilim yoklaması çalışmalarında Ankara'da toplantı yapıyor. Bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı. Bunlar basına yansımıştı. Ben kişisel olarak katılmamın uygun olmayacağını düşündüm" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı aday Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Yavaş ve İmamoğlu gazetecilere açıklamarda bulundu. Yavaş, şunları söyledi:

"Eğilim yoklaması var. Bugün eğilim yoklaması çalışmalarında Ankara'da toplantı yapıyor. Bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı. Bunlar basına yansımıştı. Ben kişisel olarak katılmamın uygun olmayacağını düşündüm. Ama bu her konuda ağzımızı açtığımızda arada bir problem var gibi adlandırıldığı için en azından böyle bir görüntü vermek istedik. Bizler yol arkadaşıyız. Kendisine ziyareti için teşekkür ediyorum. Eğilim yoklamasında kendisine başarılar diliyorum."

İmamoğlu da şöyle konuştu:

"Ankara'ya ayak bastığımızda kendisini genelde ararım. Dönem dönem de ziyaret ederim. Bugün de keyifli bir buluşma anını yaşayacağız Ankara'da. Ön seçim öncesi bütün örgütlerin toplandığı buluşmalar yapıyoruz. Burada da dört-beş ili kapsayan bir toplantı yapacağız. Öncesinde Mansur Başkanımıza 'merhaba' dedik. Buluştuk, biraz sohbet ettik. Bize başarı dileklerini iletti. Sonuçta biz birlikteyiz yol arkadaşıyız. Hedefimiz tek, memleketimiz bu ceberrut süreçten kurtarmaktır. Başka bir hedefimiz yoktur."

"Aramızı bozmak için mümkün olan bütün gayreti gösteriyorlar ama başarılı olamayacaklar"

İmamoğlu'nun Ankara'da yapacağı toplantı için salon verilmediği iddialarının hatırlatılması üzerine Yavaş, şunları söyledi:

"Biz artık troll iddialara cevap vermek istemiyoruz ama dün bir TV'den aradılar 'böyle bir iddia var, siz de cevap vermediniz dediler. 'Vallahi, her iddiaya cevap verirsek bunun sonu alınmaz ama kendisini ikna etmek için yazıyı da gönderdik. Bizden 4 Şubat'ta Milkli Eğitim Bakanlığı Salonu'nun tahsisini istedi. Benim önerim şu, 500 metre ileride geçerken salonun içerisine bakın. Kimler var, kaç gündür oradalar ve ne zaman sonlandırılıyor oradaki çalışmalar bir baksınlar. Böyle bir şey olamaz. Aramızı bozmak için mümkün olan bütün gayreti gösteriyorlar ama başarılı olamayacaklar. Hepimizin bir derdi var. Derin yoksulluk yaşanan dönemde bu iktidarın değişmesi lazım. Ortak hedefimiz bu."

"Kimse kimsenin yedeği falan olmaz"

Yavaş, eski basın danışmanı Volkan Gültekin'in iddialarına ilişkin bir soru üzerine de şunları kaydetti:

"Kimse kimsenin yedeği olmaz ama TV'lerde yapılan yorumlarda genellikle yapılan yorumlarda ki biz bunlardan şöyle şikayetçiyiz. 2023 seçimleri öncesinde tam 5 yıl aday kim olacak diye başladılar şimdi de 31 Mart'tan sonra sadece konu aday kim olacak. Dolayısıyla gerçek gündemi, ekonomik sıkıntıları unutturmak istiyorlar. Biz mümkün olduğu kadar bunların dışında kalmak istiyoruz. Ancak durum dayanılmaz bir hal aldı. Şöyle ki 'Ekrem Başkan'ın başına bir iş gelirse onun yerine şu olur, o olmazsa onun yerine o olur...' Bunlar gerçekten adlandırmakta ve söylemekte çok zorlandığım şekilde ben bu değerlendirmeleri kötü buluyorum. Kimse kimsenin yedeği falan olmaz. Böyle adlandırılmak, böyle düşünmek Ekrem Başkan'a karşı da bana karşı da terbiyesizliktir. Biz medeni insanlarız, bir yol mutlaka bulunacak. Siyasi yol haritamızda da biliyorsunuz, üçlü toplantıdan sonra zaten açıkladık. O günden bugüne farklı söylediğim hiçbir şey yok, yol haritası odur"

İmamoğlu, bir gazetecinin "diplomasının iptali halinde yol haritasının ne olacağına" ilişkin soruya, "Senin bile diplomanı iptal edebilirler, bu iptal edilirse" yanıtını verdi.

Yavaş'tan "diploma" tartışmalarına tepki: Artık demokrasimiz normal hale gelsin

Mansur Yavaş da aynı konuda şunları söyledi:

"Bir siyasiye bu şekilde kumpas kurmak. Bir şekilde yolunun kesilmesi için bir takım aparatları kullanmak...Bu hukuk olur, idare olur...Son derece çirkin buluyorum. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın müdahale etmesi lazım buna. Bu konularda en büyük tecrübe sahibi kendisi. Yolu kesilmek istendi, kesilemedi. Artık demokrasimiz normal hale gelsin. Ben Ankara'ya 2009'da geldim. Her seçime girerken mutlaka bir karalama, iftira kampanyası ile yol almak istiyor. Biz Ankara'nın kirli siyasetini temizledik. Sıra Türkiye'nin kirli siyasetini temizlemeye geldi. O da olacak."

"Biz aynı yolun yol arkadaşlarıyız"

Ekrem İmamoğlu, bir soru üzerine, Yavaş ile aralarında bir diyalog sorunu olmadığını vurgulayarak, "Partimizin bir yol haritası var. Partimizin alacağı her karara ve sürece saygı duyduğumuzu ve duyacağımızı belirtiyoruz. Süreç yürüyor, fikirler, düşünceler ayrışabilir. Mesele bir yolun yolcusu olmak. Biz aynı yolun yol arkadaşlarıyız. Eninde sonunda memleket güzel günlere kavuşsun mücadelesi bunun adı" diye konuştu.

Yavaş, İmamoğlu\'nun Toplantısına Katılmama Nedenini Açıkladı: "bu Konuda Ufak Bir Görüş Ayrılığımız Vardı.
Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yavaş, İmamoğlu'nun Toplantısına Katılmama Nedenini Açıkladı: 'bu Konuda Ufak Bir Görüş Ayrılığımız Vardı. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni bir döneme girildi ABD ile petrol ve doğalgaz arama anlaşması imzalandı Yeni bir döneme girildi! ABD ile petrol ve doğalgaz arama anlaşması imzalandı
Osimhen gol krallığı yarışında zirveye çıktı Osimhen gol krallığı yarışında zirveye çıktı
Aras Bulut İynemli dizi setinde kaza geçirdi apar topar ameliyata alındı Aras Bulut İynemli dizi setinde kaza geçirdi apar topar ameliyata alındı
Kim bilir ne derdi vardı Kamyonunun tekerleklerinin altına atlayarak intihar etti Kim bilir ne derdi vardı! Kamyonunun tekerleklerinin altına atlayarak intihar etti
Bakan Güler’den PKK’ya rest: Öcalan’ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz Bakan Güler'den PKK'ya rest: Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz
Neymar, 1,5 yıl sonra çağrıldığı Brezilya Milli Takımı’nda kabusu yaşadı Neymar, 1,5 yıl sonra çağrıldığı Brezilya Milli Takımı'nda kabusu yaşadı
Görüntü Türkiye’den Yaşlı adamın spor aletiyle yaptığını görenler hayretler içinde kaldı Görüntü Türkiye'den! Yaşlı adamın spor aletiyle yaptığını görenler hayretler içinde kaldı
Melek Mosso makyajsız fotoğrafına gelen yorumlar sonrası çılgına döndü: Edepsizler Melek Mosso makyajsız fotoğrafına gelen yorumlar sonrası çılgına döndü: Edepsizler
Araçlara alkol kilidi geliyor İşte yeni uygulamanın teknik şartları Araçlara alkol kilidi geliyor! İşte yeni uygulamanın teknik şartları
Rüyalarına giren baba yadigarı aracı 15 yıl sonra buldu Rüyalarına giren baba yadigarı aracı 15 yıl sonra buldu
Tamir ettiği patpatın damperine boynu sıkışan genç hayatını kaybetti Tamir ettiği patpatın damperine boynu sıkışan genç hayatını kaybetti
Gizemli hayırseverden örnek davranış Gizemli hayırseverden örnek davranış
Rakamlar inanılır gibi değil Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı Rakamlar inanılır gibi değil! Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı
’Son kabadayı’ Hasan Heybetli’nin cenazesinde dikkat çeken detaylar 'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde dikkat çeken detaylar
Yaren Leylek 14. yılda da göçüp geldi Yaren Leylek 14. yılda da göçüp geldi

12:30 Tepkilerin odağındaki Canik Belediye Başkanı, skandal paylaşımını sildi Tepkilerin odağındaki Canik Belediye Başkanı, skandal paylaşımını sildi
12:12 Memurlar havalara uçacak Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor
12:05 Mansur Yavaş, İmamoğlu’nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız vardı Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız vardı
11:44 Şinasi Yurtsever’e veda Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı Şinasi Yurtsever'e veda! Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı
11:14 Bakan Güler’den PKK’ya rest: Öcalan’ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz Bakan Güler'den PKK'ya rest: Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz
17:30 Beşiktaş, Semih Kılıçsoy’un bonservis bedelini belirledi Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un bonservis bedelini belirledi
16:54 Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim
16:40 Ümraniye’de 23 yaşındaki genç 28. kattan düşerek hayatını kaybetti Ümraniye'de 23 yaşındaki genç 28. kattan düşerek hayatını kaybetti
16:34 Ebru Gündeş aldatıldı mı Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi Ebru Gündeş aldatıldı mı? Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi
16:25 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nden çuval çuval para kazandı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden çuval çuval para kazandı
16:21 Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2025 13:22:44. #7.11#
SON DAKİKA: Yavaş, İmamoğlu'nun Toplantısına Katılmama Nedenini Açıkladı: "bu Konuda Ufak Bir Görüş Ayrılığımız Vardı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.