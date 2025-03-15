Yavaş, İmamoğlu\'nun Toplantısına Katılmama Nedenini Açıkladı: "bu Konuda Ufak Bir Görüş Ayrılığımız Vardı.

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nın Ankara'da bugün yapılacak toplantısına neden katılmadığını açıkladı. Yavaş, "Bugün eğilim yoklaması çalışmalarında Ankara'da toplantı yapıyor. Bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı. Bunlar basına yansımıştı. Ben kişisel olarak katılmamın uygun olmayacağını düşündüm" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı aday Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Yavaş ve İmamoğlu gazetecilere açıklamarda bulundu. Yavaş, şunları söyledi:

"Eğilim yoklaması var. Bugün eğilim yoklaması çalışmalarında Ankara'da toplantı yapıyor. Bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı. Bunlar basına yansımıştı. Ben kişisel olarak katılmamın uygun olmayacağını düşündüm. Ama bu her konuda ağzımızı açtığımızda arada bir problem var gibi adlandırıldığı için en azından böyle bir görüntü vermek istedik. Bizler yol arkadaşıyız. Kendisine ziyareti için teşekkür ediyorum. Eğilim yoklamasında kendisine başarılar diliyorum."

İmamoğlu da şöyle konuştu:

"Ankara'ya ayak bastığımızda kendisini genelde ararım. Dönem dönem de ziyaret ederim. Bugün de keyifli bir buluşma anını yaşayacağız Ankara'da. Ön seçim öncesi bütün örgütlerin toplandığı buluşmalar yapıyoruz. Burada da dört-beş ili kapsayan bir toplantı yapacağız. Öncesinde Mansur Başkanımıza 'merhaba' dedik. Buluştuk, biraz sohbet ettik. Bize başarı dileklerini iletti. Sonuçta biz birlikteyiz yol arkadaşıyız. Hedefimiz tek, memleketimiz bu ceberrut süreçten kurtarmaktır. Başka bir hedefimiz yoktur."

"Aramızı bozmak için mümkün olan bütün gayreti gösteriyorlar ama başarılı olamayacaklar"

İmamoğlu'nun Ankara'da yapacağı toplantı için salon verilmediği iddialarının hatırlatılması üzerine Yavaş, şunları söyledi:

"Biz artık troll iddialara cevap vermek istemiyoruz ama dün bir TV'den aradılar 'böyle bir iddia var, siz de cevap vermediniz dediler. 'Vallahi, her iddiaya cevap verirsek bunun sonu alınmaz ama kendisini ikna etmek için yazıyı da gönderdik. Bizden 4 Şubat'ta Milkli Eğitim Bakanlığı Salonu'nun tahsisini istedi. Benim önerim şu, 500 metre ileride geçerken salonun içerisine bakın. Kimler var, kaç gündür oradalar ve ne zaman sonlandırılıyor oradaki çalışmalar bir baksınlar. Böyle bir şey olamaz. Aramızı bozmak için mümkün olan bütün gayreti gösteriyorlar ama başarılı olamayacaklar. Hepimizin bir derdi var. Derin yoksulluk yaşanan dönemde bu iktidarın değişmesi lazım. Ortak hedefimiz bu."

"Kimse kimsenin yedeği falan olmaz"

Yavaş, eski basın danışmanı Volkan Gültekin'in iddialarına ilişkin bir soru üzerine de şunları kaydetti:

"Kimse kimsenin yedeği olmaz ama TV'lerde yapılan yorumlarda genellikle yapılan yorumlarda ki biz bunlardan şöyle şikayetçiyiz. 2023 seçimleri öncesinde tam 5 yıl aday kim olacak diye başladılar şimdi de 31 Mart'tan sonra sadece konu aday kim olacak. Dolayısıyla gerçek gündemi, ekonomik sıkıntıları unutturmak istiyorlar. Biz mümkün olduğu kadar bunların dışında kalmak istiyoruz. Ancak durum dayanılmaz bir hal aldı. Şöyle ki 'Ekrem Başkan'ın başına bir iş gelirse onun yerine şu olur, o olmazsa onun yerine o olur...' Bunlar gerçekten adlandırmakta ve söylemekte çok zorlandığım şekilde ben bu değerlendirmeleri kötü buluyorum. Kimse kimsenin yedeği falan olmaz. Böyle adlandırılmak, böyle düşünmek Ekrem Başkan'a karşı da bana karşı da terbiyesizliktir. Biz medeni insanlarız, bir yol mutlaka bulunacak. Siyasi yol haritamızda da biliyorsunuz, üçlü toplantıdan sonra zaten açıkladık. O günden bugüne farklı söylediğim hiçbir şey yok, yol haritası odur"

İmamoğlu, bir gazetecinin "diplomasının iptali halinde yol haritasının ne olacağına" ilişkin soruya, "Senin bile diplomanı iptal edebilirler, bu iptal edilirse" yanıtını verdi.

Yavaş'tan "diploma" tartışmalarına tepki: Artık demokrasimiz normal hale gelsin

Mansur Yavaş da aynı konuda şunları söyledi:

"Bir siyasiye bu şekilde kumpas kurmak. Bir şekilde yolunun kesilmesi için bir takım aparatları kullanmak...Bu hukuk olur, idare olur...Son derece çirkin buluyorum. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın müdahale etmesi lazım buna. Bu konularda en büyük tecrübe sahibi kendisi. Yolu kesilmek istendi, kesilemedi. Artık demokrasimiz normal hale gelsin. Ben Ankara'ya 2009'da geldim. Her seçime girerken mutlaka bir karalama, iftira kampanyası ile yol almak istiyor. Biz Ankara'nın kirli siyasetini temizledik. Sıra Türkiye'nin kirli siyasetini temizlemeye geldi. O da olacak."

"Biz aynı yolun yol arkadaşlarıyız"

Ekrem İmamoğlu, bir soru üzerine, Yavaş ile aralarında bir diyalog sorunu olmadığını vurgulayarak, "Partimizin bir yol haritası var. Partimizin alacağı her karara ve sürece saygı duyduğumuzu ve duyacağımızı belirtiyoruz. Süreç yürüyor, fikirler, düşünceler ayrışabilir. Mesele bir yolun yolcusu olmak. Biz aynı yolun yol arkadaşlarıyız. Eninde sonunda memleket güzel günlere kavuşsun mücadelesi bunun adı" diye konuştu.