Yavaş'tan Kahramanmaraş'a Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yavaş'tan Kahramanmaraş'a Ziyaret

Mansur Yavaş, deprem sonrası durumu değerlendirmek için İnşaat Mühendisleri Odası'nı ziyaret etti.

05.10.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta İnşaat Mühendisleri Odası'nı ziyarette bulundu.

Odadan yapılan açıklamada, Yavaş ve beraberindeki Tarihi Kentler Birliği Komisyon üyelerinin, İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Temsilcisi Uygar Gündeşli tarafından bilgilendirildiği aktarıldı.

Gündeşli'nin depremlerin ardından kentteki gelinen noktayla ilgili bilgilendirme yaptığı belirtilen açıklamada, "Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta inşaat ve yapıların genel durumu, tarihi ve kültürel mirasın korunması ve yeniden inşası konusunda önemli değerlendirmelerde bulunuldu. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Deprem, Ankara, İnşaat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yavaş'tan Kahramanmaraş'a Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
08:07 Meteoroloji tarih vererek uyardı Yağmur bu kez fena geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
14:19 Pakistan’da düğün davetlilerini taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: 7 ölü, 37 yaralı Pakistan'da düğün davetlilerini taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: 7 ölü, 37 yaralı
14:11 Bebeği dudağından öpüp kaydetti, görüntüyü izleyenler ikiye bölündü Bebeği dudağından öpüp kaydetti, görüntüyü izleyenler ikiye bölündü
14:10 Öğrencisi ile yol kenarında yarı çıplak yakalanan kadın öğretmen, hayatının altüst olduğunu söyledi Öğrencisi ile yol kenarında yarı çıplak yakalanan kadın öğretmen, hayatının altüst olduğunu söyledi
14:09 Herkes bunu konuşuyor Galatasaray’a gol atan futbolcu market çalışanı mı Herkes bunu konuşuyor! Galatasaray'a gol atan futbolcu market çalışanı mı?
14:05 Şarkıcı Ferdi Tayfur’un damadı gözaltına alındı Şarkıcı Ferdi Tayfur'un damadı gözaltına alındı
13:57 Hamaney cuma hutbesine Dragunov keskin nişancı tüfeyle çıktı Hamaney cuma hutbesine Dragunov keskin nişancı tüfeyle çıktı
13:46 Rapçi Diddy ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor, şimdi de gizli seks partisinde adı açıklanmayan bir ünlü var Rapçi Diddy ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor, şimdi de gizli seks partisinde adı açıklanmayan bir ünlü var
13:05 İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi
12:55 Nasrallah’ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 10:35:41. #1.12#
SON DAKİKA: Yavaş'tan Kahramanmaraş'a Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement