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Yavru Fok, Annesine Kavuştu

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Fırtınada kaybolan yavru fok, balıkçı Atilla Mert'in yardımıyla annesiyle buluştu.

29.12.2024 14:00
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Fırtına mağduru yavru fok, el birliğiyle annesine kavuştu

Fırtınada kaybolan yavru fok kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'da, fırtına nedeniyle sahile vuran yavru Akdeniz foku, balıkçı Atilla Mert'in çabalarıyla annesine kavuşturuldu. Küçük Çaltıcak Plajı'nda balık tutan vatandaşlar tarafından bulunan yavru fok, veteriner hekimin kontrolünün ardından Mert'in "Balık Firarda" isimli teknesiyle denize açılarak annesiyle buluşturuldu. Mert, "Akdeniz fokları ekosistemin önemli bir parçası. Bu hayvanları koruyup kollamalı, duyarlı olmalı ve böyle bir an da yetkililere haber vermeliyiz" dedi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen bir olay, nesli tükenme tehdidi altındaki Akdeniz foklarının korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Küçük Çaltıcak Plajı'nda balık tutan vatandaşlar, fırtına nedeniyle sahile vuran bir yavru fok buldu. Duyarlı balıkçılar, durumu bir veterinere bildirdi ve yavru fok veterinerlik ofisine götürüldü.

Veteriner hekim, yavru fokun sağlığını kontrol altına aldıktan sonra, balıkçı ve içerik üreticisi Atilla Mert'e ulaştı. Mert, yavru foku annesiyle buluşturmak için harekete geçti. Geceyi yavru foku gözlemleyerek geçiren Mert, sabah saatlerinde veterinerle birlikte yavruyu sahile geri götürdü.

"Annesiyle buluşması için saatlerce çabaladık"

Olayı aktaran Atilla Mert, yavru fokun annesiyle buluşması için gösterdikleri çabayı şu sözlerle dile getirdi: "Yavru foku özel bir kafeste sahile götürdük ve annesinin gelmesini bekledik. Fok kendine has sesini çıkartarak annesinin gelmesini bekledi. Ancak dalgalar ve rüzgar nedeniyle yavru annesine ulaşamadı. Bunun üzerine teknemle yavru foku açık denize götürmeye karar verdik. Yavruyu annesine yakın bir mesafede serbest bıraktık. Uzaklaşıp gözlem yapmamızın ardından 15 dakika sonra yavrunun annesiyle buluştuğu haberini aldık. Bu, bizim için tarifsiz bir mutluluktu."

"Ekosistemin parçası olan bu hayvanları korumalıyız"

Atilla Mert, bu tür olayların bölgedeki ekosistem açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Akdeniz fokları ekosistemin önemli bir parçası. İnsanlar ve tekneler kıyılardan uzaklaştıkça bu canlılar daha fazla görünmeye başlıyor. Bu olaydan sonra da birçok bölgeden bana yavru ve yetişkin fok görüntüleri geldi. Bu hayvanları koruyup kollamalı, duyarlı olmalı ve böyle bir an da yetkililere haber vermeliyiz."

Kaynak: İHA

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