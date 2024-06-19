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Yavru kedi 4 metre yükseklikten düştü, anne kedinin şefkati duygulandırdı

TRABZON - Trabzon'da havalandırma boşluğuna düşen kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Yapılan çalışma ile kedi düştüğü yerden kurtarıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Dörtyol Mahallesi'nde bir yavru kedi havalandırma boşluğuna düştü. Vatandaşların durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirmesi üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği personeli olay yerine gitti. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen yavru kedi, itfaiye personelinin çabalarıyla kurtarıldı. Yavru kedi olay yerinde bulunan vatandaşlara teslim edildi. Anne kedinin, kurtarma operasyonunu izleyip kurtarma sonrası yavrusunu sevmesi herkesi duygulandırdı. Vatandaşlar, kurtarma sonrası itfaiye personeline teşekkür etti.