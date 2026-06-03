Yavru Sansar Elektrik Panosunda Yakalandı

ADANA'da bir apartmanın bodrum katındaki elektrik panosuna giren yavru sansar, itfaiye ekiplerince yakalanıp, doğaya bırakıldı.
Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında bulunan elektrik panosundan ses geldiğini duyan vatandaşlar, yavru sansarla karşılaştı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, panodaki malzemelerin arasına giren sansarı özel aparatlarla yakaladı. Durumu iyi olduğu belirlenen sansar, doğal yaşam alanına bırakıldı.
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