Yavuz Ağıralioğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gazze çağrısı: Siz öncülük edin, biz de yanınızda olalım

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için çağrıda bulunarak, "Gelin, gemilerimizi hazırlayalım. Konteynerlerimizi yükleyelim. Doktorlarımızı, ilaçlarımızı, gıdamızı, bütün yardım imkanlarımızı seferber edelim. Siz öncülük edin, biz de yanınızda olalım" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gazze'ye konteyner, gıda ve sağlık yardımı ulaştırılması için devletin bütün imkanlarının harekete geçirilmesini istedi.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin siyasi rekabetin konusu olmadığını belirterek, "Gazze'yi bir siyasi partinin genel başkanı olarak konuşmak istemiyorum. Bu acıyı parti hesaplarına, siyasi tartışmalara, iktidar-muhalefet çekişmesine kurban edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Gazze'de çocukların açlıktan öldüğünü, insanların yağmur, çamur ve soğukta çadırlarda hayatta kalmaya çalıştığını vurgulayan Ağıralioğlu, "Dünya liderliğinden, devletimizin kudretinden, askeri gücümüzden, caydırıcılığımızdan bahsediyoruz. Büyük salonlarda büyük sözler söylüyor, alkışlıyoruz, alkışlanıyoruz. Peki bütün bu kudret, Gazze'de açlıktan ölen bir çocuğun karnını doyuramıyorsa neye yarıyor?" diye sordu.

"BUNU KABUL EDEMİYORUM"

Ağıralioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Netanyahu izin vermiyor, konteyner gönderemiyoruz' sözünü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kudretiyle bağdaştıramıyorum. Bunu kabul edemiyorum. Netanyahu kimdir? Netanyahu kimdir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin merhamet elinin önüne geçebilsin? Biz dünya lideriysek, bu kadar büyük bir devletsek, bu kadar güçlü bir milletsek, Gazze'deki çocuklara bir konteyner ulaştıramıyor muyuz?" dedi.

"DEVLETİMİZİN BÜTÜN İMKANLARINI HAREKETE GEÇİRELİM"

Çağrısının insani yardıma yönelik olduğunu belirten Ağıralioğlu, "Ben savaşmaktan, vurmaktan, bombalamaktan bahsetmiyorum. Açları doyurmaktan, hastaları tedavi etmekten, çocukları soğuktan korumaktan, mazlumlara sahip çıkmaktan bahsediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin depremde kullanılan binlerce konteynere, gemilere, doktorlara, sağlık ekiplerine ve yardım kuruluşlarına sahip olduğunu belirten Ağıralioğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha çağrıda bulunuyorum: Gelin, gemilerimizi hazırlayalım. Konteynerlerimizi yükleyelim. Doktorlarımızı, ilaçlarımızı, gıdamızı, bütün yardım imkanlarımızı seferber edelim. Siz öncülük edin, biz de yanınızda olalım. Gazze'deki çocuklara ulaşmak, açları doyurmak, yaralıları tedavi etmek, o insanları soğuktan ve çaresizlikten kurtarmak için devletimizin bütün imkanlarını harekete geçirelim. Dünyanın gözü önünde yaşanan bu zulüm karşısında yalnızca konuşmakla, kınamakla, üzülmekle yetinemeyiz. Devletin kudreti, mazlumun imdadına yetişebildiği ölçüde kıymetlidir."