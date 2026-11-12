Yavuz Ağıralioğlu\'ndan iktidara "fon krizi" eleştirisi: İyinin mükafatı size aitse kötünün hesabı da size aittir

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, fon krizinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarısızlığını ortaya koyduğunu belirterek, "Fon rezaletinde 90'ıncı güne giriyoruz. 90 günde listeyi açıklayamadınız. Kim bulaşmış, nasıl bulaşmış, nereden bulaşmış, bunları bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Habaş Demir Çelik Fabrikası facizasına değinen Ağıralioğlu, yaşanan olayların temelinde denetim eksikliği bulunduğunu söyledi. Her olayın ardından benzer süreçlerin yaşandığını ifade eden Ağıralioğlu, "Yaşadığımız her sorunun önünde, arkasında bir denetim eksikliği var" dedi.

"YAPANIN YANINA KAR MI KALACAK, SONUÇLARINA BAKACAĞIZ"

Ağıralioğlu, Türkiye'nin iş cinayetlerinde Avrupa'da ilk sırada bulunduğunu, geçen yıl iş kazalarında bin 950 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti. Habaş Demir Çelik Fabrikası'nda hayatını kaybeden işçilere rahmet, yaralılara şifa dileyen Ağıralioğlu, süreci takip edeceklerini belirterek, "Yapanın yanına kar mı kalıyor? Nasıl müeyyideler uygulanacak? Denetimde ne tür standartlar olacak? Bunların sonuçlarına bakacağız" diye konuştu.

Yavuz Ağıralioğlu, fon krizinin birkaç kişinin para kazanma hırsından ibaret olmadığını, yaşananların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarısızlığını ortaya koyduğunu savundu. Ağıralioğlu, "Neresinden bakarsanız bakın, sonuç aynıdır: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çökmüştür" dedi.

Ağıralioğlu, fon krizine ilişkin iktidarın bir iletişim planlaması yürüttüğünü savunarak, şöyle konuştu:

"Anladığım kadarıyla bir iletişim planlaması yapılıyor. AK Parti iktidarda olduğu için bu fon rezaletinden en az hasarla çıkmaya çalışıyor. Birinci gündem bu. Yani ilk gündem, milletin zararını bir an önce tazmin etmek değil; AK Parti'nin zararını mümkün olduğunca muhafaza etmek, ardından diğer meseleleri yönetebilmek. Bunu yönetirken de milleti, sorunu çözerken kendisine borçlandırmak istiyorlar. Anladığım kadarıyla yaptıkları ve heves ettikleri şey bu. Fon rezaletinin kendilerinden kaynaklanmadığını, sanki kendilerinden önce mevcut bir sorunu kucaklarında bulmuşlar gibi göstermeye çalışıyorlar. Bunu da millet için büyük bir gayretle çözmeye karar vermişler. Herkesin parasını, zararını ödeyebilirlerse teşekkür bekleyerek bunu aidiyete ya da parti gücüne dönüştürmeye çalıştıkları bir siyasal iletişim planlaması görüyorum."

"İYİNİN MÜKAFATI SİZE AİTSE KÖTÜNÜN HESABI DA SİZE AİTTİR"

Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde tüm yetkilerin Cumhurbaşkanı'nda toplandığını belirterek, "İyinin mükafatı size aitse kötünün hesabı da size aittir" dedi.

Sistemin sekiz yıldır tüm yönetim, denetim ve atama yetkilerini iktidarın elinde bulundurduğunu ifade eden Ağıralioğlu, fon krizinde sorumluluğun da iktidara ait olduğunu savunarak, "Kendi atadıklarınızın, istihdam ettiklerinizin, yakınınızda tuttuklarınızın, partide konumlandırdıklarınızın, bakan yaptıklarınızın, bakan yardımcısı olarak ödüllendirdiklerinizin, danışman diye sıfatlandırdıklarınızın ve bürokraside görev verdiğiniz kişilerin sebep olduğu bir sorunla karşı karşıyayız. 15 milyon kişinin doğrudan dolandırıldığı bir durumdan söz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, fon krizinin ardından iktidarın "Cumhurbaşkanımızın haberi yok" söylemiyle sorumluluğu Cumhurbaşkanlığı makamından uzaklaştırmaya çalıştığını savunarak, bunun bir sistem muhasebesi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte Mehmet Şimşek'i Halkbank'ı dolandırmakla suçladığı kişilere ilişkin açıklamalarını hatırlatan Ağıralioğlu, daha sonra Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak görevlendirildiğini, Merkez Bankası başkanlarının ise "laf dinlemedikleri" gerekçesiyle değiştirildiğini ifade etti.

"BİRİ DEMİŞ, ÖBÜRÜ YEMİŞ, DİĞERİ DE UYARMIŞ AMA DİNLETEMEMİŞ"

Ağıralioğlu, Şimşek'in geçen yıl fonlardaki sorunlara ilişkin uyarısının dikkate alınmadığını ileri sürdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ise bu uyarıdan üç ay sonra fonlarda herhangi bir sorun bulunmadığı yönünde açıklama yaptığını belirten Ağıralioğlu, el konulan bazı fonların daha önce devlet yetkililerinden ödül ve plaket aldığını, yetkililerin bu fonların temsilcileriyle okul açılışlarına katılarak birlikte fotoğraf verdiğini söyledi. İktidarın üç ayrı yardımcısı üzerinden yaşanan süreci eleştiren Ağıralioğlu, "Biri demiş, öbürü yemiş, diğeri de uyarmış ama dinletememiş. Şimdi 'demiş', 'uyarabilmiş' ve 'dinletememiş' arasına sıkıştık" dedi.

Yavuz Ağıralioğlu, fon krizine ilişkin acilen hızlı ve objektif bir listenin açıklanması gerektiğini belirterek, AK Parti'nin sistemin muhasebesini yapıp kendisini temizlemesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hızlı ve etkin karar alma vaadini yerine getirmediğini savunan Ağıralioğlu, "Fon rezaletinde 90'ıncı güne giriyoruz. 90 günde listeyi açıklayamadınız. Kim bulaşmış, nasıl bulaşmış, nereden bulaşmış, bunları bilmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.