Yavuz Ağıralioğlu\'ndan yeni adli yıl mesajı: Hukukun üstünlüğü vurgusu yaptı

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Devleti yaşatan adalettir; adaletin teminatı ise hukukun üstünlüğüdür. Yeni adli yıldan da beklentimiz makamın, mevkinin, gücün değil hukukun üstün olduğu; vatandaşın hakkına güvenle ulaşabildiği bir Türkiye'dir. Adalet teşkilatımıza başarılar diliyor, yeni adli yılın milletimize huzur ve güven getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Devleti yaşatan adalettir; adaletin teminatı ise hukukun üstünlüğüdür. Yeni adli yıldan da beklentimiz makamın, mevkinin, gücün değil hukukun üstün olduğu; vatandaşın hakkına güvenle ulaşabildiği bir Türkiye'dir. Adalet teşkilatımıza başarılar diliyor, yeni adli yılın milletimize huzur ve güven getirmesini temenni ediyorum."