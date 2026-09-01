Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni adli yıl mesajı: Hukukun üstünlüğü vurgusu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni adli yıl mesajı: Hukukun üstünlüğü vurgusu yaptı

Yavuz Ağıralioğlu\'ndan yeni adli yıl mesajı: Hukukun üstünlüğü vurgusu yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Mesajında, 'Devleti yaşatan adalettir; adaletin teminatı ise hukukun üstünlüğüdür' diyen Ağıralioğlu, yeni adli yıldan beklentisinin makamın, mevkinin, gücün değil hukukun üstün olduğu; vatandaşın hakkına güvenle ulaşabildiği bir Türkiye olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Devleti yaşatan adalettir; adaletin teminatı ise hukukun üstünlüğüdür. Yeni adli yıldan da beklentimiz makamın, mevkinin, gücün değil hukukun üstün olduğu; vatandaşın hakkına güvenle ulaşabildiği bir Türkiye'dir. Adalet teşkilatımıza başarılar diliyor, yeni adli yılın milletimize huzur ve güven getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Devleti yaşatan adalettir; adaletin teminatı ise hukukun üstünlüğüdür. Yeni adli yıldan da beklentimiz makamın, mevkinin, gücün değil hukukun üstün olduğu; vatandaşın hakkına güvenle ulaşabildiği bir Türkiye'dir. Adalet teşkilatımıza başarılar diliyor, yeni adli yılın milletimize huzur ve güven getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA

Yavuz Ağıralioğlu, Sosyal Medya, Türkiye, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni adli yıl mesajı: Hukukun üstünlüğü vurgusu yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

17:13
Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı
Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı
17:07
Karim Benzema futbola veda ediyor
Karim Benzema futbola veda ediyor
16:46
Arif Kocabıyık tutuklandı
Arif Kocabıyık tutuklandı
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı
16:42
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
16:29
Bir il bu olayı konuşuyor Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
Bir il bu olayı konuşuyor! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 17:40:29. #7.12#
SON DAKİKA: Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni adli yıl mesajı: Hukukun üstünlüğü vurgusu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement