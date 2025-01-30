Yavuz'dan AA'ya 'Yılın Kareleri' Teşekkürü - Son Dakika
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Yavuz'dan AA'ya 'Yılın Kareleri' Teşekkürü

Yavuz\'dan AA\'ya \'Yılın Kareleri\' Teşekkürü

Ali İhsan Yavuz, 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak AA'nın haber başarısını değerlendirdi.

30.01.2025 12:16
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yavuz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yavuz, "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Günlük Hayat" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Dostlarla yolculuk", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samır Jordamovıc'in "Umut var" karesine oy verdi.

"Spor" kategorisinde Burak Akbulut'un "Sevinçten havalarda" karesini oylayan Yavuz, "Haber" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" adlı karesini seçti.

En kaliteli ve en gerçekçi haberciliğe imza atan kuruluş

Oylama sonrasında AA muhabirine değerlendirmede bulunan Yavuz, yılın fotoğrafları belirlenirken kendilerinin de görüşlerinin alındığı için AA'ya teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı'nın her yere girip çıktığını ve hayatı ıskalamadan en değerli anları yakaladığını belirten Yavuz, bunun Anadolu Ajansı'nın farkı olduğunu kaydetti.

Yavuz, Anadolu Ajansı'nın farkının sadece en değerli anları yakalamak olmadığının altını çizerek, "Anadolu Ajansı, aynı zamanda bütün Türkiye'nin bildiği gibi en kaliteli, en gerçekçi haberciliğe imza atan bir kuruluş, bir yapı, bir organizasyon olarak da karşımıza çıkıyor." dedi.

Ali İhsan Yavuz, AA'nın, bir yandan habercilik anlamında herkesin güvenle izlediği, bir yandan da habercilik peşinde koşarken hayatı ıskalamadan, hayatın her noktasına nüfuz eden bir anlayışla çalıştığı değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yavuz'dan AA'ya 'Yılın Kareleri' Teşekkürü - Son Dakika

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