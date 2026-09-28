Yavuzyılmaz, İzmir-Çeşme Otoyolu\'nda geçiş ücretinin 240 TL\'ye çıkabileceğini savundu

(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, köprü ve otoyolların özelleştirilmesi planının fon soruşturmasıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü. İzmir- Çeşme Otoyolu'nu örnek gösteren Yavuzyılmaz, 53 lira olan geçiş ücretinin özelleştirme sonrasında kademeli olarak 240 liraya kadar çıkabileceğini savundu.

Deniz Yavuzyılmaz, köprü ve otoyolların 30 yıllığına özelleştirilmesi planına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"AKP'nin, fon vurgununun faturasını, vatandaşa ödetme planını ortaya çıkardık! Kamunun yüksek karla işlettiği; 2 boğaz köprüsü, 8 otoyol ve 2 çevre otoyolunun 30 yıllığına özelleştirme planının altından; AKP'li siyasilerin ve bürokratların karıştığı fon vurgununun faturası çıktı. Zira bu kişiler, manipülasyonla elde ettikleri astronomik karı, büyük ölçüde yurtdışına kaçırmış durumdalar. Peki para çoktan yurt dışına çıktıysa, bu rezilliğin faturasını şimdi kim ödeyecek? AKP tabii ki faturayı vatandaşa çıkaracak.

Peki nasıl? Devlete ait varlıkları hızla özelleştirerek! Önce, özelleştirmeyle kelepir şekilde köprü ve otoyolların işletmesi yandaş şirketlere devredilecek. Ardından özelleştirmelerin peşinatı, AKP'nin kendi yaptığı vurgunun Hazine'de açtığı deliğin kapatılmasında kullanılacak. Tabii ki delik yine kapanmayacak! Ancak vatandaşlarımız özelleşen otoyollarda 30 yıl boyunca yandaş şirketlerin insafına bırakılmış olacak. Araç geçiş ücretlerine zam üstüne zam yapılacak!

Örnek: Özelleştirme kapsamına alınan KGM İzmir-Çeşme Otoyolu, Güzergahı: İzmir-Çeşme Uzunluğu: 56 km. Geçiş ücreti: 53 TL. Bu özelleştirme gerçekleşirse, araç geçiş ücretine yapılması beklenen zam oranı yüzde 350. Karayolları 2.Bölge'de, kamunun işlettiği, KGM İzmir-Çeşme Otoyolu'ndaki araç geçiş ücreti kilometre başına 0,95 TL. Aynı karayolları bölgesinde bulunan, aynı uzunluktaki, Yap-İşlet-Devret modeliyle yandaş şirketlerin işlettiği; Menemen-Çandarlı-Aliağa Otoyolu'nun araç geçiş ücreti kilometre başına 4,29 TL. Aradaki fark 3,5 kat.

Sonuç: KGM İzmir-Çeşme Otoyolu özelleştirilirse şu anda 53 TL olan araç geçiş ücreti kademe kademe 240 TL'ye çıkacak. Bu da araç geçiş ücretlerine yüzde 350'ye kadar zam demek! Bunun adı, AKP'li siyasilerin ve bürokratların yaptığı fon vurgunu faturasını, devasa zamlarla vatandaşa ödetmektir! Bu özelleştirme, vatandaşın vergileriyle maliyetini defalarca kez ödediği yollarda, yandaş şirketlere soydurulmasıdır."