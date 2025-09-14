Yaya Geçidinden Geçen Sürücüye Ceza

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobiliyle yaya geçidinden geçen sürücüye 993 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı Santral Işıklar mevkisinde, bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçların önünden yaya geçidini kullanarak geçiş yaptı.

İhbar üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek otomobilin plakasını tespit etti.

Aracın sürücüsüne 993 lira ceza uygulandı.

Öte yandan otomobilin yaya geçidinden geçtiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.