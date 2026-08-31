Yaya Kazasında Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Yaya Kazasında Sürücü Tutuklandı

Yaya Kazasında Sürücü Tutuklandı
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Diyarbakır'da yolun karşısına geçmek isteyen Necip Kızıldemir'e çarpan sürücü tutuklandı.

DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçmek isteyen Necip Kızıldemir'e otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücü A.B., tutuklandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi Mahabad Bulvarı'nda meydana geldi. A.B. yönetimindeki 06 DHF 684 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Necip Kızıldemir'e çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kızıldemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kızıldemir'in cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaya Kazasında Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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