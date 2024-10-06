Yayın Yasağına Rağmen Paylaşımlar Devam Ediyor - Son Dakika
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Yayın Yasağına Rağmen Paylaşımlar Devam Ediyor

Yayın Yasağına Rağmen Paylaşımlar Devam Ediyor

İstanbul Valisi Gül, katledilen kızların görüntülerine yayın yasağına uymayan paylaşımlar için suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

06.10.2024 16:32
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(İSTANBUL) - İstanbul Valisi Davut Gül, Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in katledilmesi ile ilgili görüntülere yayın yasağı getirildiğini anımsatarak buna rağmen bazı hesaplardan paylaşım yapıldığını belirtti ve "Güvenlik kuvvetlerimiz kurallara uymayan paylaşımları takip ederek suç duyurusunda bulunmaktadır" dedi.

Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in katledilmesi ile ilgili bazı görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Yayın yasağına rağmen yapılan bu paylaşımlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu anımsatan Vali Gül'ün açıklaması şöyle:

"İnsanlık dışı görüntüleri paylaşarak ailelerin acısına acı katmak..."

"Canice katledilen kızlarımızın görüntülerine yayın yasağı getirilmesine rağmen maalesef bazı kişilerin sorumsuzca paylaşım yaptığını üzülerek görüyoruz. Aileler bu konuda rahatsızlıklarını ve üzüntülerini bildirdiler. Acılarıyla boğuşan ailelerin acısına, insanlık dışı görüntüleri paylaşarak acı katmak, paylaşım sebebi ne olursa olsun insanlıkla bağdaşmaz. Güvenlik kuvvetlerimiz kurallara uymayan paylaşımları takip ederek suç duyurusunda bulunmaktadır."

Taziye ziyaretinde bulunmuştu

Vali Gül, dün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte Uzuner ve Halil ailelerine taziye ziyaretinde bulunmuş, başsağlığı dileklerini iletmişti.

Kaynak: ANKA

Sosyal Medya, Davut Gül, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Medya, Hukuk, Son Dakika

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