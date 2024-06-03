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Yaz geldi, bisiklet kazalarına dikkat

Karne hediyesi olarak bisiklet alacak aileler dikkat

Karne hediyesi acı bir tecrübeye dönüşmesin

BURSA - Bisikletiyle aniden yola çıkan çocuk az kalsın otomobilin altında kalıyordu. Aracın kamerasına yansıyan olayda kimse yaralanmadı, uzmanlar ise karne hediyesi olarak bisiklet alacak aileleri uyardı.

Türkiye'de okullar 14 Haziran Cuma günü yaz tatiline girecek. Karne hediyesi olarak alınan bisikletler, çocuklar için ayrıca bir sorumluluk gerektiriyor. Uzmanlar bisiklet alınan çocuklara koruma ekipmanı da temin edilmesini, trafiğe çıkmak için yeterli eğitim alınması konusunda uyarıda bulunuyor.

Yaz tatiliyle birlikte korumasız ve bilinçsiz bir şekilde trafiğe çıkılması kazalara sebebiyet veriyor. Karne hediyesinin acı bir tecrübeyle bitmemesi için uzmanlar çocukların trafik kuralları konusunda eğitilmesi ve kask, dizlik ve benzeri koruyucu ekipmanları kullanmasını öneriyor.

Karne hediyesi acı bir tecrübeye dönüşmesin

Çocukların trafiğe çıkmadan önce yeterli eğitim alması gerektiğini aktaran Trafik Usta Öğreticisi Burak Uğur, "Okulların tatil olmasıyla birlikte aileler başarılı bir dönem geçiren öğrencilere karne hediyesi alıyor. Küçük yaştaki çocuklara ise genellikle bisiklet alınıyor. Güzel karne getiren çocuklarımızı tabi ki ödüllendirelim. Fakat mutlu etmenin yanı sıra eğitmemiz de gerekiyor.

Çocuğumuza bisiklet alıyorsak mutlaka kask, dizlik, dirseklik gibi koruma ekipmanlarını da almamız, çocuklarımızı muhtemel kazalardan korumalıyız. Ayrıca bisikleti sürerken ana yoldan uzak durmasını varsa bisiklet yolunu kullanmasını biz veliler olarak söylemeliyiz. Çocuklar karşıdan karşıya geçtikleri esnada muhakkak solunu ve sağını kontrol etmeli. Kendi güvenliğini sağladıktan sonra karşıya geçmeli. Sürücülerimiz ise özellikle bu yaz dönemlerinde daha dikkatli araç kullanmalı, kurallara uymalı ve her an bir çocukla karşı karşıya gelecekmiş gibi hassasiyet göstermeleri gerekmektedir" dedi