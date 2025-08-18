Yaz Tatilinde Eğitime Destek

Sakarya'da denetimli serbestlik tedbirlerinden yararlanan yükümlüler, yaz tatilinde ilçelerde 20 okulun boya, onarım ve temizlik çalışmalarını yapıyor.

Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin hem meslek öğrenerek topluma kazandırılması hem de kamu yararına çalışarak cezalarını tamamlamalarına yönelik projeler yürütüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle denetimli serbestlik tedbirlerinden faydalanan 20 yükümlü Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Geyve ve Sapanca ilçelerindeki 20 okulda yaptıkları boya, onarım ve temizlik çalışmalarıyla yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere temiz ve ferah bir ortam oluşturmak için emek harcıyor.

"Kamu yararına çalışma yükümlülüğü denetimli serbestliğin görünen yüzü"

Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Zekeriya Demirbacak, AA muhabirine, denetimli serbestliğin Türk ceza adalet sistemine 20 yıl önce yapılan yasal düzenlemelerle girdiğini, kabiliyetlerini geliştirerek ve büyüterek bugünlere geldiğini söyledi.

Çalışmaların toplum tarafından bilinmesi ve çalışmalara desteğin artırılmasının önem arz ettiğini belirten Demirbacak, denetimli serbestliği, "kişilerin hapis cezası yerine verilen alternatif cezaları toplum içinde yerine getirmesi ve böylece ceza infazının sağlanması" şeklinde tanımladı.

Demirbacak, denetimli serbestlik kapsamına giren yükümlülerin yerine getirmeleri gereken bazı yükümlülüklerinin bulunduğunu, serbest bırakılan, hiçbir şey yapmadan hayatlarını devam ettiren, denetimi bırakılan ve takip edilmeyen kişiler algısının yanlış olduğunu vurguladı.

Alternatif yükümlülüklerin bulunduğunu aktaran Demirbacak, "Bunlardan biri de kamu yararına çalışma yükümlülüğü. İşledikleri suçun karşısında toplumun içerisinde, toplumun desteğiyle kamu kurumunda ücretsiz olarak çalışmak. İşledikleri suçun karşılığı ve topluma bir nevi tekrar ödemesi, yerine getirmesi şeklinde belirlenen kamu kurumlarında ve sürelerde ücretsiz şekilde çalıştırılarak cezalarının yerine getirilmesi olarak tarif edebiliriz." şeklinde konuştu.

Kamu yararına çalışma yükümlülüğünün denetimli serbestliğin görünen yüzü olduğuna değinen Demirbacak, toplumda infaz edildiği için göze daha çok hitap ettiğini, çalışmaların görünür olduğunu kaydetti.

Demirbacak, bu kapsamda ülke genelinde Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün yönlendirmesiyle yanan ormanların yerine fidan dikimi, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olan illerde de adalet ormanlarının oluşturulması gibi kamu yararına çalışmalar yapıldığını anlattı.

Yükümlülerin bu tür görevlerle manevi açıdan iyi hissettiklerini dile getiren Demirbacak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerin olmadığı dönemler okulların boya, tadilat ve temizlik işlemleri denetimli serbest yükümlüleri tarafından yerine getiriliyor. Yükümlülüklerini yerine getiren yükümlüler açısından da olumlu yönleri var. Onlar da manevi yönden kendilerini tatmin olmuş hissediyor çünkü yanan bir yere ağaç dikilmesi, okulların temizlenmesi, boyanması, bakımlarının yapılması motivasyonlarına ve gelişimlerine katkı sağlayan bir süreç."

Demirbacak, denetimli serbestliğe sağlanacak her türlü katkının topluma sağlanan katkı olarak düşünülmesinin yerinde olacağını sözlerine ekledi.

"Ay sonuna kadar 20 okulu bitirmeyi hedefliyoruz"

Denetimli serbestlik memuru Murat Dereli, kamu hizmetinin rutin şekilde devam ettiğini, okulların hizmetini yaz tatilinde öğrencilerin olmadığı zamanda programladıklarını anlattı.

Yaz tatilinde 6 ilçedeki okullara hizmet verildiğini ifade eden Dereli, "Bazı okullarımızın boyası, bazı okullarımızın da temizliği noktasında yükümlülerimizle yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Öğrencilerimiz okula başlamadan daha temiz ve hijyenik ortamda derslerini görsünler diye. Yükümlülerimiz daha yoğun olduğu ilçelerimizde kamu hizmetimizi yerine getirdik. Ayın sonuna kadar toplamda 20 okulun temizlik, boya ve badana gibi işlemlerini bitirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dereli, asıl amacın yükümlüleri infaz, eğitim ve iyileştirme kapsamında topluma kazandırmak olduğunu ifade etti.

"Çocuklara hizmet verdiğim için mutluyum"

Denetimli serbestlik tedbirlerinden yararlanan 31 yaşındaki yükümlü İ.T, 260 gün cezasının olduğunu ve kamu yararına yapılan çalışmalarda 1,5 ayını geçirdiğini belirtti.

İnfazını kamu yararına çalışma kapsamında okullara temizliğe giderek yerine getirdiğini söyleyen İ.T, "Öğrencilerin temiz ortamda ders görebilmeleri için denetimli serbestlik aracılığıyla elimizden gelen çabayı veriyoruz. Yeni insanlarla tanışmak insanı rahatlatıyor, hayata daha iyi adapte oluyorum. Çalıştığımda kafamı dağıtıyorum. Özellikle çocukların okumasına hizmet verdiğim için daha çok mutlu oluyorum." dedi.

İ.T, bu uygulama kapsamında suçtan uzaklaştığını, sosyalleştiğini, insan ilişkilerinin geliştiğini, daha iyi diyalog kurmaya ve hayatı daha çok sevmeye başladığını dile getirdi.