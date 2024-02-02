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Yazar Alev Alatlı Hayatını Kaybetti

Yazar Alev Alatlı Hayatını Kaybetti

Ünlü yazar Alev Alatlı, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında vefat etti. Alatlı, birçok önemli esere imza atmış ve Filistin davasına katkılarından dolayı Yaser Arafat tarafından ödüllendirilmişti. Geçen yıl verdiği bir röportajda ise Türkiye'nin doğusunda yaşamanın ve sıkıntıları görmekten dolayı büyük bir şans olduğunu belirtmişti.

02.02.2024 14:03
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Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir rahatsız olan Alatlı, "Yaseminler Tüter mi, Hala?", "İşkenceci", "O.K Musti Türkiye Tamamdır", "Schrödinger'in Kedisi"nin de aralarında olduğu çok sayıda esere imza attı.

Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986'da Tunus'ta sürgünde bulunan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası"yla onurlandırılan usta yazar, geçen yıl Anadolu Ajansına verdiği röportajda, "Çok şanslı bir insan olarak kendimi konumlandırırım. Bu şans önce bir asker kızı olarak başlar. Her zaman bir kısıtlı bütçe halinde hareket etmek zorunda olan bir ailenin çocuğu olmak önemli, memur çocuğu olarak devamlı olarak tayin edilirseniz, çok görüyorsunuz Türkiye'yi. Bu benim en büyük şansımdır. Özellikle Türkiye'nin doğusunda yaşamak, okula gitmek, oradaki sıkıntıları görmek büyük şanstı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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